Exintendente condenado por corrupción denunció a un juez de la Corte

El exintendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, ha sido condenado a cinco años de prisión por distintas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del municipio. Otra vez vuelve a estar en la órbita de la Justicia pero esta vez como querellante. Específicamente, el exjefe comunal denunció penalmente al juez Pedro Llorente e incluso pidió su juicio político.

Específicamente, Salgado denuncia a Llorente por un supuesto fraude en perjuicio a la administración pública vinculado a la situación de revista de la secretaria privada del juez Jorge Nanclares, Elizabeth Carbajal.

"La Sra. Carbajal accede a cargo de juez no sólo sin el título correspondiente para dicho cargo, sino que dos jueces le otorgan poderes amplios, y cumpliendo funciones que requieren conocimientos técnicos específicos que la misma no posee", remarca la denuncia presentada por Salgado.

El exintendente asegura que tomó conocimiento de la situación luego de que el gobernador Rodolfo Suarez diera a conocer que la secretaria privada de Nanclares estaba equiparada a magistrada y presentara un proyecto de ley para terminar con ese tipo de equiparaciones que generan inequidad salarial. "Así tomo conocimiento de la acordada 28.527, de fecha 04 de diciembre del año 2017, en la cual los Ministros de la Corte Pedro Llorente y Jorge Nanclares, le otorgan a la procuradora Elizabeth Carbajal la equiparación de magistrado", sostiene Salgado en su denuncia.

Luego de conocer que una Secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, percibe un salario de bolsillo de $406.818 y no paga ganancias, en nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías.



Sigue — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) March 3, 2020

"La acordada 28.527 refiere hechos que son falaces ya que las acordadas 21.791 y 22.358 en ningún lado expresa que la Sra. Elizabeth Carbajal es designada como reemplazante de todas las direcciones administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, cuando en casi la totalidad de las Direcciones cuentan con Subdirectores, todo ello ha sido expuesto en la acordada de nombramiento con el único fin de lograr justificar tal irregularidad y de esta manera con ardid y engaño, han provocado un perjuicio a la administración pública, ya que se ha pagado un salario de Juez a una persona que no reúne los requisitos exigidos por ley y se le han otorgado facultades para las cuales tampoco reúne los requisitos técnicos específicos", esgrime el exjefe comunal de Santa Rosa.

"De lo expuesto, se desprende claramente que el Dr. Pedro Llorente, no solo insertó hechos falsos en la acordada nº28.527, sino que nombró en un cargo público a una persona que no concurre con los requisitos legales para cumplir con los mismos, es una acordada contraria a la Constitución Provincial y leyes provinciales y además han cometido fraude en perjuicio de la administración Pública", adhiere.

Pedido de Juicio Político

Paralelamente, Sergio Salgado pide que se realice un juicio político a Llorente. "Muchos dirán que yo no puedo realizar una denuncia toda vez que tengo causas penales en trámite. El ex gobernador Cornejo (Alfredo) se encargó de destruir mi imagen ante la sociedad y en algún punto ha logrado su objetivo. Estuve preso sin condena, y he soportado con entereza todo lo que ello implica y me ha sucedido a lo largo de estos años", manifiesta.

"Quiero que se entienda bien, no estoy pidiendo la remoción del juez Llorente por razones personales, lo estoy haciendo porque estoy convencido de que es un mal juez, que no está a la altura de las circunstancias ni de los tiempos y porque como ya dije no tenemos como sociedad que mantener a su familia, a través de sueldos públicos que han obtenido por el solo hecho de tener vínculos con una persona que tuvo la suerte de acceder a la más alta magistratura y tiene los mismos conocimientos de derecho que tenemos los agricultores de Santa Rosa", agrega en un extenso texto en el que incluso cita al presidente Alberto Fernández respecto a que "es momento de terminar con los privilegios y de abrir los sótanos de la democracia".

"A tal punto llegó la impunidad que Llorente jerarquizó a una funcionaria con un cargo de Juez sin ser ni siquiera abogada, le delego funciones de la Administración General y Contabilidad sin ser contadora, le otorgó facultades en el área de Recursos Humanos sin saber más que acomodar a las personas de los Doctores, le dio facultades para cubrir el área de Informática sin tener los conocimientos a tales fines, y un sinfín de facultades de las que no tiene capacidad para tales funciones. Y es por eso que lo denuncié penalmente", esgrime Salgado en un texto que abunda en críticas al exgobernador Alfredo Cornejo.

El prontuario de Salgado

Sergio Salgado fue condenado en junio del 2018 a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Entre otras cosas se lo condenó por concusión, administración infiel y malversación de caudales públicos. Entre las irregularidades por las cuales lo condenaron se encuentra el manejo de la playa de estacionamiento de La Salada, la utilización de facturas truchas para la supuesta compra de combustible y el uso indebido de dinero que estaba destinado a una planta de destete del Iscamen.

