Ex funcionarios macristas expusieron sobre política exterior

El ex candidato a vicepresidente por Juntos el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, el ex canciller Jorge Faurie y otros ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri reflexionaron anoche, a través de una videoconferencia, sobre "la situación internacional de la Argentina y las posibilidades de la economía y analizaron la política nacional a la luz de la pandemia" de coronavirus.



Según un comunicado difundido por Juntos por el Cambio, Pichetto comenzó su participación con un elogio al gobierno del ex presidente Mauricio Macri diciendo que tuvo “una visión capitalista mirando a los emprendedores, al campo a la industria y al mundo”. “Hay que dar el debate, defender las ideas. Poner la cara en los medios de comunicación y dar la discusión. Es imprescindible el debate democrático pero se hace poniendo la cara”, sostuvo.



Al respecto el ex senador mandato cumplido utilizó como ejemplo el debate sobre la deuda pública, y explicó que el gobierno intenta “instalar el relato de que toda la deuda la generó el gobierno de Macri, cuando en realidad el proceso se da a partir de la última dictadura y todos los gobiernos democráticos se endeudaron”.



“Tuvo que hacerse cargo del pago de hold outs porque ya teníamos las ejecuciones en marcha. Pero si (el ex ministro de Economía) Nicolás Dujovne y otros funcionarios no clarifican el debate se instala el concepto que la deuda la inició Macri y la plata de los pagos de deuda se la llevaron sus amigos”, interpretó.



Por su parte, el ex canciller Jorge Faurie fue el encargado de abrir la exposición al evaluar "la mirada ideológica con la que el gobierno de Alberto Fernández maneja las relaciones internacionales".



“Los desencuentros con Brasil son enormes a pesar de la importancia que tiene Brasil en términos de relacionamiento estratégico, político, y sobre todo relacionamiento económico y comercial”, indicó el ex funcionario.



Al respecto explicó que Brasil con la llegada del gobierno de Bolsonaro puso en discusión un problema que ya existía, y era que "el espacio económico que constituye la unión aduanera Mercosur tiene dificultades de competitividad por no estar vinculado a los otros espacios comerciales".



“El Mercosur tiene un grado de aislamiento muy alto y requiere mayor apertura para participar en acuerdo económicos y hacerlo en condiciones más beneficiosas para nuestro sector productivo”, indicó.



Faurie apuntó que “en el gobierno de Macri buscamos acuerdos de preferencia con la Unión Europea para poder acceder a sus mercados”, al remarcar que en su gestión "hubo una apertura por sectores donde se establecen reglas de origen, normas técnicas".