Cornejo: "La Argentina que vive del curro, de la asistencia estatal puede que esté tranquila"

El diputado nacional por Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, criticó al Gobierno nacional por las políticas aplicadas durante la pandemia.

"La Argentina que vive del curro, de la asistencia estatal puede que esté tranquila con la cuarentena. Pero la Argentina que vive de la producción, que se gana su ingreso con su trabajo y esfuerzo necesita una deliberación pública de mayor calidad. Busquemos ideas para que salud y economía vayan de la mano", manifestó Cornejo en declaraciones a Radio Mitre.

También agregó que "la dicotomía entre economía y salud es dañina, porque arrincona a todo el mundo. Quién no va a querer salvar una vida. Entonces los problemas económicos afloran y puede que tenga mayor coste que el propio Covid".

"Salir ya de la cuarentena sería llevar a la muerte a miles de argentinos", indicó.

"Cualquiera que osa decir algo distinto, plantear que se funden las empresas y será difícil después porque vamos a perder mucho empleo, la gente va a morir por depresión, infartos… eso va a pasar en los próximos años. No, ustedes lo que quieren es la muerte, están a favor de la muerte, son unos asesinos. Así no se puede conversar", expresó el ex gobernador.