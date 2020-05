Detalles del un programa de auxilio para el turismo y la cultura

Este jueves el Gobierno provincial anunció un programa para sostener el empleo en dos de los sectores más golpeados por la pandemia: el turismo y la cultura. Entre otras medidas, se lanzó una línea de financiamiento para capital de trabajo a tasas bonificadas y un período de gracia del componente capital de hasta 12 meses.

Según explicaron desde el Ejecutivo, podrán acceder al financiamiento alojamientos, agentes de viajes receptivos, transportistas, pero también podrán hacerlo pequeños prestadores de turismo de aventura, emprendimientos rurales, chocolaterías, venta de artesanías, productores de espectáculo, organizadores de congresos y quienes prestan servicios a actividades culturales tales como sonido, iluminación, proyecciones, entre otros.

El Gobierno de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones pondrán a disposición una línea de créditos para capital de trabajo, priorizando en el mismo el sostenimiento del empleo, a tasas bonificadas y un periodo de gracia de hasta 12 meses, respecto a la devolución del capital. El Estado Provincial, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), destinará a esta acción específica para empresas del sector 150 millones de pesos. El Ministerio de Cultura y Turismo será el encargado de evaluar la factibilidad del acceso al crédito a las empresas interesadas y el FTyC será el organismo otorgante del mismo.

El monto máximo a financiar es de $2.500.000 y no puede ser inferior a $150.000. Dentro de dichos márgenes se escalonará de acuerdo a la cantidad de empleados registrados. Por ejemplo, las empresas de hasta 9 empleados podrán acceder a financiameinto hasta 400 mil pesos. De 10 a 24 empleados el financiamiento asciende a 1 millón de pesos y para más de 24 empleados el monto es de 2.5 millones de pesos.

El plazo máximo para la cancelación del préstamo (capital más intereses compensatorios) será de hasta 24 meses, incluidos los 12 meses de plazo máximo de gracia para el capital. La periodicidad de las cuotas podrá ser mensual, trimestral o semestral.

Sobre la tasa de interés aplicable a cada beneficiario, ésta dependerá del monto solicitado. En este sentido, para los créditos superiores a $ 400.000 la tasa será equivalente al 50% de la tasa nominal anual (TNA) activa del Banco de la Nación Argentina, más 2 puntos nominales anuales, no pudiendo exceder de 30% (tasa máxima). Para los créditos que no superen la suma de $ 400.000, la TNA será equivalente al 50% de la tasa aplicada para los crédito superiores a $400.000. En este caso, la misma no podrá exceder el 15% (tasa máxima).