No, la foto que compartió Kicillof en Twitter no es de una marcha del “Sí, se puede”

Circula en Twitter una publicación que realizó Federico Pinedo, ex senador y ex diputado de Cambiemos, en la que afirmó que la foto que subió Axel Kicillof a esa misma red social para conmemorar el 25 de mayo fue tomada en una marcha del “Sí, se puede”, como se denominó a la estrategia de la última parte de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2019. “Unión nacional. La foto es de una marcha del Si se Puede” (sic), afirma Pinedo en su publicación. Sin embargo, esto es falso: la foto fue tomada en un acto del Frente de Todos en Mar del Plata, de hecho en la imagen que compartió el gobernador de Buenos Aires -y que replicó Pinedo- se puede ver que en una de las banderas está la cara de Cristina Fernández de Kirchner y el escudo del Partido Justicialista.

En Twitter, la publicación del ex senador recibió más de 9 mil me gusta y fue retuiteado casi 3,4 mil veces, según los datos que ofrece la propia publicación. En Facebook también fue compartida, pero no fue tan viral: la página “Libertad va sin K” difundió el tuit falso de Pinedo y se compartió casi 400 veces, además recibió 166 comentarios y casi 500 reacciones, según los datos del propio posteo.

La foto que compartió Kicillof fue tomada durante el acto de cierre de campaña que realizó el Frente de Todos en Mar del Plata el 24 de octubre del año pasado. Se trata de un plano detalle de fotos que fueron compartidas en las redes oficiales de la coalición (ver acá) e incluso en la cuenta de la ex presidenta y actual vicepresidenta,Fernández de Kirchner.

Además, en la foto que compartió el Gobernador de Buenos Aires y que fue replicada por Pinedo se pueden ver los siguientes detalles en dos banderas: una tiene el logo del Partido Justicialista y la otra una parte de la cabeza de la ex presidenta.

Foto del acto en Mar del Plata.

A la izquierda: logo del Partido Justicialista. A la derecha: bandera con la cara de la ex presidenta.

Chequeado contactó a Pinedo para conocer si sabía que la foto era de un acto del Frente de Todos y también consultarle cuál había sido la fuente que utilizó para afirmar que esa foto era de una marcha del “Sí se puede”. “No tiene ese dato, estaba convencido que era de una marcha del Si se puede”, respondieron desde el equipo de Prensa que trabaja con Pinedo.

Este medio también consultó a la Gobernación de la Provincia para conocer más detalles sobre este cruce. Desde el área de Prensa de Kicillof indicaron sin más que el tuit de Pinedo es falso.

En Twitter diversos usuarios advirtieron que se trataba de una foto sacada de contexto, entre ellos Sebastián Iñurrieta, periodista del diario El Cronista. En su publicación comparó la imagen compartida por Kicillof con las del acto del Mar del Plata y señaló de dónde surge el plano detalle que se publicó ayer para conmemorar el 25 de mayo.

Esta no es la primera vez que el ex senador de Cambiemos comparte una desinformación contra Kicillof. En julio del año pasado difundió una publicación que afirmaba que el Gobernador bonaerense habría dicho “Venezuela es el caso más exitoso de distribución del ingreso del mundo”. Sin embargo, eso era falso.

En esa oportunidad fue verificado por Reverso, el proyecto periodístico colaborativo liderado por Chequeado y AFP Factual que unió más de 100 medios en la lucha contra la desinformación durante las elecciones presidenciales. Luego de que se publicara el chequeo, Pinedo se retractó por haber compartido un contenido falso.