Espionaje ilegal: se reúne la comisión bicameral de inteligencia para analizar los dichos de un exfuncionario

El diputado nacional kirchnerista Leopoldo Moreau convocó para esta tarde a una reunión de la comisión Bicameral de Inteligencia. La intención del oficialismo es avanzar con una fuerte denuncia contra la gestión anterior en consonancia con la presentación judicial de la interventora de la Agencia de Inteligencia, Cristina Caamaño. quien sostiene que durante el gobierno de Mauricio Macri “hubo un sistema de espionaje y de extorsión” que tuvo como epicentro las oficinas de 25 de Mayo 35.

Moreau preside desde mediados de marzo la Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. la comisión fiscaliza el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Cristina Caamaño, ex jueza integrante de la agrupación Justicia Legítima, pidió a la Justicia investigar tanto a Gustavo Arribas como a Silvia Majdalani, ex director y subdirectora de la AFI. Como interventora del organismo denunció la instrumentación de una red de presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Cambiemos. Aportó información de un disco rígido y hasta solicitó la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri, de quien dependía el organismo.

Según consigna Infobae, Moreau también avanzará sobre la AFI macrista. Le pidió ayer a Caamaño una copia de su presentación judicial. Está convencido de que hubo un sistema de espionaje y persecución contra la oposición, contra Cristina Kirchner y contra aliados y hasta referentes propios. Según la información de la interventora de la agencia de inteligencia se apuntaba a políticos, sindicalistas, periodistas y hasta dicen que se colaboraba con periodistas para que pusieran en la agenda pública algunos temas.

Gómez Alcorta (@EliGAlcorta) anunció que tiene pensado presentarse como querellante en la causa de presunto espionaje denunciado por la Agencia Federal de Inteligencia contra la gestión del macrismo, y aseguró que "no fue una sorpresa" la posibilidad de que la hayan espiado. pic.twitter.com/GnAVksyQvn — Agencia Télam (@AgenciaTelam) May 27, 2020

El kirchnerismo busca probar que hubo un área de Contrainteligencia y un Departamento Legal en la AFI para empujar causas judiciales en tribunales. Cristina Kirchner fue quien más denunció haber sido víctima de este esquema.

Aseguran además que las fuerzas políticas que tenían en la mira, aunque no las únicas, eran el partido Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella; el PJ de Buenos Aires y, entre otros, el PJ de La Matanza. Algunos de esos datos fueron recogidos de supuestos mails espiados en los últimos cuatro años.

El otro hecho que señalan en el oficialismo como clave es la denuncia que la semana pasada hizo, en calidad de arrepentido, un ex agente y ex funcionario del Ministerio de Defensa macrista. Se trata de José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa. Vila fue agente de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) durante más de una década y hasta aportante en la campaña de Macri en el 2015.

El miércoles pasado, el ex funcionario de Cambiemos denunció ante la Justicia que hubo espionaje ilegal y además dijo haber sido víctima él mismo de ese esquema y de hechos de intimidación. En la puerta de su casa, se halló un artefacto que hizo explotar la división de Explosivos de la Policía Federal. Dicen que Vila tenía cuentas pendientes con Arribas que lo desplazó de la SIDE a Defensa y prescindió de su experiencia a favor de Majdalani.