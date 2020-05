Darín está "azorado" por el freno en los juicios por corrupción 'K'

Durante una entrevista que le realizaron a través de una plataforma digital, el actor Ricardo Darín se mostró "azorado" por la decisión de la Justicia de no avanzar en los juicios por corrupción porque no puede garantizar una buena conexión para llevar adelante audiencias virtuales de gran envergadura.

Entre los casos paralizados por esta situación se encuentran el de la obra pública que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, y el de la ruta del dinero 'K'.

"Todos estamos un poco azorados con respecto a lo que está ocurriendo en la Justicia. Cuando hablamos de la Justicia también estamos hablando de una fracción, como cuando decimos 'el Estado'. La llevan adelante, o atrás, personas que estarán tratando de hacer lo que pueden y no sé si lo que deben", consideró.

"Estoy un poco azorado a veces con cosas que leo que van para atrás, cosas que se detienen, que se dejan para más adelante... Trato de no enojarme porque el que se enoja pierde. Trato de ser analítico, leer entre líneas, tener un criterio propio y no siempre es fácil porque hay informaciones muy contradictorias", amplió. Consultado sobre si cree en la Justicia, señaló: "No me queda más remedio".

Por otra parte, Darín​ hizo un crudo análisis de la situación de pobreza y la relacionó con la corrupción: "Creo honestamente que si no existiera la corrupción en el país y en el mundo, no habría pobreza".

​Argumentó que no se trata sólo de los actos asociados, si no de una cuestión personal como "el que ambiciona más de lo que necesita, el que se va de mambo, el que hace cualquier cosa por sí mismo y no piensa en el otro".

"No debería existir la pobreza. Hay una gran desigualdad, injusticia y un reparto de la riqueza que es absolutamente perverso. Hay cada vez menos tipos que tienen más y mucha gente que tiene menos", agregó.

A la hora de hablar sobre las quejas desde varios sectores por la extensión de la cuarentena, Darín sostuvo que "nadie sospechó que iba a durar tanto" y se puso en el lugar de aquel que "tiene que salir a ganar el mango día a día y tiene una familia detrás".