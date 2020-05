Rodríguez Larreta salió en defensa de María Eugenia Vidal

Horacio Rodríguez Larreta defendió hoy a María Eugenia Vidal, luego de los ataques que recibió Juntos por el cambio en la conferencia de prensa del sábado.

"Sin querer ahondar en un detalle, en los años de los que hablaba Axel, ni Ministerio de Salud había", lanzó el presidente Alberto Fernández en esa conferencia realizada en la residencia de Olivos.

En medio de la interna que vive con Juntos por el cambio por su cercanía con el Frente de Todos Rodríguez Larreta respaldó a la ex gobernadora bonaerense. "No es momento para discusiones políticas, no me voy a enganchar. Ahora sí debo decir que tengo una valoración enorme por María Eugenia Vidal, ha hecho un gran esfuerzo". señaló el jefe de gobierno porteño.

En diálogo con el programa Buenos Días America, Rodríguez Larreta agregó que la provincia de Buenos Aires "tenía postergaciones de décadas, y ella salió adelante, le puso una dedicación enorme. Yo a Maria Eugenia la valoro muchísimo, pero no voy a entrar en peleas políticas porque no viene al caso. Es momento de trabajar juntos abocados a la pandemia", expresó.

"María Eugenia además ha sido muy solidaria conmigo en este tema también y yo la valoro mucho y lo dejo bien en claro", agregó el mandatario porteño, quien se puso notoriamente incómodo el sábado, ante los dardos presidenciales.