Cierran 25 mil comercios en CABA y hay quejas: "¿Para qué pasamos dos meses de encierro?"

Los casos de coronavirus siguen en franco aumento en la zona del AMBA, y hay mucho malestar en los lugares en los que se tuvo que dar marcha atrás con la flexibilización del aislamiento obligatorio.

Tras dos meses de restricciones, y una crisis económica que ya dejó mella y promete seguir empeorando, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció este domingo que nuevamente se cerraría el comercio de manera total en algunas zonas.

Los comerciantes de Cabildo entre Céspedes y Maure, y Federico Lacroze, entre 11 de septiembre y Zapiola, deberán bajar las persianas durante los próximos quince días, y ayer se vivía en incertidumbre por lo que pasaría esta semana.

Empleados de comercios de la zona aseguraron, en una nota de Clarín, que "no sabía nada" sobre las nuevas restricciones, y si deberían seguir trabajando esta semana.

Se estima que el 11 por ciento de los comercios de CABA deberán permanecer cerrados, es decir, casi 25 mil locales que están en las zonas donde se dio "marcha atrás".

De los 20 lugares consultados, hubo sólo uno en donde la empleada, Victoria, oriunda de Venezuela, sabía de la nueva cuarentena selectiva. "Si sabemos que hubo un cambio en la cuarentena pero por ahora, desde la empresa, no bajaron ninguna directiva. Lo más probable es que volvamos a trabajar sólo con delivery", comentó.

En otros locales, los empleados no creían que el dueño decidiera cerrar. "Venimos de dos meses de cuarentena sin trabajar. No creo que quieran volver a cerrar ahora. La situación es crítica y necesitamos trabajar. Volver para atrás no se puede", comentó Ignacio, de una panadería sobre avenida Lacroze.

Los vecinos también se mostraron molestos con este nuevo endurecimiento: "¿Para qué estuvimos dos meses encerrados, si ahora tenemos que volver a zona cero?", preguntó fastidiado Ricardo, un vecino de Belgrano".