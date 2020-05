Qué dijo Florencia Kirchner sobre Néstor

View this post on Instagram

25/05/2003 Secuencia de un abrazo 17 au00f1os atru00e1s. Mi padre habita momento histu00f3rico en su cotidiana forma de ser conmigo. Hace un rato subu00ed algo de tristes momentos blancos en u00e9pocas de suelo turbio y violentado que me daban como el lu00e1tigo, encontru00e9 con ayuda un texto que buscaba, tambiu00e9n leu00ed, fumu00e9 y hablu00e9 con mi hija. Reptando nerviosa por toda la casa, porque yo su00e9 de fechas. Con tu muerte me llenaste de fechas. Vos, que agarraste este suelo ardiendo y sin saberlo, me explicaste algo a mu00ed. Feliz du00eda compau00f1erxs. Ya sabemos: u201cVivir solo cuesta vidau201d.