Nuevo certificado de circulación: por ahora no se pedirá en Mendoza

El domingo a la noche, el Gobierno nacional habilitó la página web para tramitar el nuevo Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), que reemplazará al antiguo permiso y que será obligatorio para aquellos trabajadores esenciales exceptuados.

Sin embargo, desde el Gobierno de Mendoza indicaron que por ahora no exigirán este nuevo certificado y seguirán aceptando los permisos de circulación vigentes, aunque aclararon que el martes analizarán los pasos a seguir para llevar tranquilidad a la población y aclarar cualquier duda que surja. Así lo indicó el director general de Policías, Roberto Munives, en diálogo con Canal 7. "Por el momento se va a aplicar el sentido común y se seguirán aceptando los permisos vigentes", aseguró.

Este lunes se oficializó que los certificados vigentes para circular caducarán a las 0 horas del sábado 30 de mayo, por lo que quienes estén autorizados a transitar en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio deberán tramitarlo nuevamente. No obstante, desde el Gobierno de Mendoza aún no resuelven si esto también se aplicará en la provincia o si no será necesario sacar un nuevo permiso.

Desde el Gobierno nacional indicaron que el Certificado Único Habilitante para Circulación se tendrá que volver a gestionar en el sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. Así lo estableció el Poder Ejecutivo mediante la Decisión Administrativa 897/2020 publicada en el Boletín Oficial.

La medida apunta a facilitar "el control por parte de las autoridades competentes, de modo tal de coadyuvar a que la circulación de personas se limite a los supuestos que oportunamente han sido considerados indispensables y/o susceptibles de autorización, desalentando conductas que persigan eludir las medidas dispuestas en protección de la salud pública".

La resolución lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Transporte, Mario Meoni. El domingo a la noche, a través de su cuenta de Twitter, Cafiero informó que fue dada de alta la página de Internet en la que se puede tramitar la nueva habilitación para circular libremente durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue prorrogado hasta el 7 de junio.

INFORMACIÓN SOBRE EL CUHC (Certificado Único Habilitante para Circulación).



Cafiero destacó que deberán tener el certificado "todas las personas que realicen tareas esenciales y exceptuadas", y que, aquellas que tenían el antiguo, también deberán tramitar el nuevo. En este sentido, el funcionario explicó que se podrá adquirir el permiso hasta el próximo viernes 29, y que, a partir del sábado 30, todo certificado viejo será dado de baja automáticamente por lo que perderá validez.

Además de recurrir al sitio web oficial, las personas que necesiten el permiso lo podrán conseguir a través de la app CuidAR, que el Estado lanzó para detectar síntomas ante eventuales casos de coronavirus.