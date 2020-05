Gabriel Mariotto: "Hay que fortalecer a Alberto y terminar con la moderación"

Gabriel Mariotto, ex director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, indicó que Alberto Fernández ha manejado de buena manera la pandemia en el país, pero que ahora es tiempo de subir el tono de voz y empezar a imponer algunas medidas para así lograr "un país más peronista".

“A la Argentina después de la pandemia, me la imagino bien peronista. Con las empresas de servicios públicos y el comercio exterior en manos del Estado, con un Estado bien fuerte porque la Argentina tiene la obligación de resolver cómo seguir alimentando al mundo pero primero debe resolver la mesa de los 45 millones de habitantes de nuestra patria", le manifestó Mariotto a Danta Palma, ex columnista de 6-7-8. Y agregó: "Si primero está la mesa de los argentinos y después los saldos exportables, el comercio exterior tiene que estar en manos del Estado”.

El ex funcionario habló muy bien del manejo que ha tenido en este tiempo el presidente, aunque ahora le exige que se revele: “Por suerte Alberto es un moderado y (en la elección) ganó la moderación. Si Alberto no hubiese sido moderado, no ganábamos. Si en el Frente todos nos moderamos, deja de tener fogosidad. Yo no me quiero moderar”.

Mariotto está convencido que luego de que pase la pandemia, Argentina se tiene que reestructurar y él lo tiene claro: “Hay que trabajar para que cuando termine la pandemia. ¿Cómo puede ser que nosotros paguemos la luz en dólares? Si el Chocón, Salto Grande, Yacyretá y Atucha lo hizo el pueblo argentino, el Estado argentino. Las empresas de servicios públicos en manos del Estado deben ser un gran alivio para las familias, para el comerciante, para la pyme, para la empresa…”.

“De la pandemia tiene que salir un Estado recontra fuerte, racional, serio, bien administrado, iluminado por los temas de transparencia”, dijo. Y añadió: Hay que fortalecer al Presidente para que retome esa descripción y la convierta en acción política”.