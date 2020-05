Wiñazki se quejó de la cuarentena con un reclamo sensible y lo mataron en las redes

El periodista Nicolás Wiñazki tuvo anoche un momento sensible en vivo, cuando habló de que por la cuarentena obligatoria no pudo visitar a su sobrina recién nacida.

Mientras presentaba un informe titulado "la cuarentena más larga del mundo", el periodista de TN confesó que su hermana había tenido una hija, pero que toda la familia la había conocido a través de WhatsApp debido a las restricciones que existen en los hospitales.

"Mi hermana fue mamá, hoy fui tío. Tuvo una nena hermosa, es divina, pero la vi por WhatsApp", comenzó Wiñazki. "¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo?", se preguntó.

Visiblemente emocionado, volvió a remarcar que sus hijos "no pudieron ver a sus primas", y redobló las quejas, al remarcar que la vicepresidenta Cristina Fernández "no dijo nada sobre la cuarentena". "¿Qué opina Cristina de la cuarentena? No sabe nadie, porque no dijo nada. Es la vicepresidenta de la república", cerró.

En las redes su editorial recibió diferentes reacciones. En Twitter, partidarios de que no se levante la cuarentena atacaron al conductor, mientras que quienes buscan una flexibilización mayor lo apoyaron.

