Una senadora le pidió a Marcelo Romano que renuncie a sus fueros

La senadora radical Natacha Eisenchlas le pidió públicamente a su colega de Protectora Marcelo Romano que renuncie a los fueros para que la Justicia investigue una denuncia en su contra por "atentado a la autoridad".

Eisenchlas, quien responde políticamente al gobernador Rodolfo Suarez, expresó que este gesto que "sería un gran, un enorme ejemplo" y aclaró: "No es ningún político quien lo ha solicitado. Es una integrante del Poder Judicial que desde el año pasado está intentando investigar una denuncia efectuada por dos policías, un hombre y una mujer, que tampoco tienen ninguna vinculación política".

"La policía le está poniendo el cuerpo a la pandemia que nos está azotando", expresó la legisladora, y agregó: "¿Qué mensaje estaríamos dando no sólo hacia la policía sino hacia toda la sociedad si impedimos una investigación judicial sólo porque el ciudadano denunciado es senador?".

En otro tramo señala Eisenchlas: "Usted también sabe que con el desafuero no dejará de ser senador ni va a dejar de cobrar su sueldo. El único efecto que tendría es permitirle a la Justicia realizar su labor".

"Usted dice que es inocente, y no tengo por qué dudar de su palabra. Entonces no tiene nada que temer, tiene la gran oportunidad de probarlo", dice la carta.

El Senado provincial votará la semana que viene el pedido de desafuero de la fiscal correccional Gabriela García Cobos, quien investiga a Romano por un incidente del 11 de agosto de año pasado, en el cual el senador habría amenazado con hacerles perder el trabajo a policías que habían detenido a una hija suya en un control vial.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) @senadomendoza se reunió en el nuevo periodo de Sesiones Ordinarias de @LegislaturaMdz. Es de forma semipresencial en el marco de las medidas de aislamiento preventivo por el #COVID?19 https://t.co/hQCWb8tXJF pic.twitter.com/6EAvauVzVQ — Cámara Senadores de Mendoza (@senadomendoza) May 13, 2020

Según Romano y el partido Protectora, el pedido de la fiscal es una maniobra político-judicial de la que culpa a Alfredo Cornejo. Pero la legisladora que escribe esta carta no responde al ex gobernador, sino al actual.

A continuación, la carta de Eisenchlas:

He tomado la decisión de escribirle estas líneas luego de haber pensado mucho sobre la situación que se ha presentado en virtud del pedido de desafuero hacia su persona que solicitó una Fiscal del Poder Judicial de nuestra provincia.

Tenemos que tener bien en claro esto: no es ningún político quien lo ha solicitado. Es una integrante del Poder Judicial que desde el año pasado está intentando investigar una denuncia efectuada por dos policías, un hombre y una mujer, que tampoco tienen ninguna vinculación política.

También, tomé la decisión de hacerlo públicamente porque se trata de un tema que afecta a las y los mendocinos en general. Porque no estamos hablando de su situación personal, sino de las instituciones, de la policía, de la justicia, de los privilegios de la política. Todo esto está en juego en este tema, porque Ud. es un Senador, un dirigente político. Pero ante todo Ud. es un ciudadano.

Muchas veces vemos con dolor el descrédito que tiene la política hoy. Muchas, muchísimas personas la consideran una actividad egoísta, lejana e indiferente a la vida y a sus problemas cotidianos de las personas. Esto no ha pasado por casualidad…muchas veces hemos hecho las cosas mal. Como en toda actividad, hay quienes lo hacen bien y quienes no tanto. La diferencia está en que a nosotros, quienes tenemos el altísimo honor y gran responsabilidad de desempeñar un cargo público, nos paga el sueldo la gente. Eso no debemos olvidarlo jamás.

Es por todo esto que me tomo el atrevimiento de pedirle públicamente, segura también que es el sentimiento de muchas otras personas más, que Ud. mismo renuncie a sus fueros para que la Justicia pueda hacer su trabajo. Sería un gran, un enorme ejemplo. Ud. también tal vez compartirá conmigo que se ha desnaturalizado el significado de los fueros, que fueron concebidos para que no se pudiera reprimir a quienes ejercen responsabilidades públicas por cuestiones relacionadas a su actividad. Era una forma de cuidar a la Democracia y a las instituciones. Pero con el tiempo esto se ha distorsionado, y los fueros hoy en la práctica se han convertido en un privilegio para las y los políticos. Si una persona de a pie comete una falta o un delito la justicia puede actuar sin impedimentos. Si lo hace alguien que tiene un cargo político, no. Cree Ud. que esto es justo?.

Una Fiscal de la Provincia se encuentra, desde el año pasado, intentando llevar a cabo una investigación a raíz de una denuncia hacia su persona realizada por un hombre y una mujer policías, que dicen haberse sentido agredidos y amenazados por Ud. utilizando su cargo de Senador, en una situación de estricto orden personal suyo, a la cual no me voy a referir porque justamente es personal. No me corresponde ni a mí ni a nadie, sólo a los órganos judiciales, juzgar su inocencia o no. Pero no es un tema menor. Se trata de dos personas que estaban trabajando, como lo están haciendo en estos momentos tan duros que estamos viviendo.

La policía le está poniendo el cuerpo a la pandemia que nos está azotando, en la calle, las 24 horas del día todos los días. Nos está cuidando de una manera que nunca vamos a terminar de agradecer. No ha habido hasta el momento ni una denuncia en contra de su accionar. Es más, las y los mendocinos sentimos que están de nuestro lado. Y que toman el riesgo, ellos y sus familias, cotidianamente. Entonces, también considero con toda humildad que sería un gran gesto hacia la institución policial que Ud. permitiera que ellos y ellas puedan ser escuchados.

¿Qué mensaje estaríamos dando no sólo hacia la policía sino hacia toda la sociedad si impedimos una investigación judicial sólo porque el ciudadano denunciado es Senador?

Creo que tanto usted como yo sabemos la respuesta. Usted también sabe que con el desafuero no dejará de ser Senador ni va a dejar de cobrar su sueldo. El único efecto que tendría es permitirle a la Justicia realizar su labor, con todas las garantías y respeto por sus derechos. Nada más y nada menos que lo que ocurriría con cualquier ciudadano .Ud. es abogado, lo sabe muy bien.. Ud. no perdería nada, y las y los mendocinos ganaríamos mucho.

Senador: Usted hoy tiene la posibilidad de dar acortar la distancia que hay entre la política y la gente de a pie. Un mensaje de salud de las instituciones, de equidad ante la Ley. Puede constituirse en un ejemplo de dirigente y sobre todo de ciudadano. Pocas cosas más republicanas, más democráticas, más igualitarias que renunciar a los privilegios.. Usted dice que es inocente, y no tengo por qué dudar de su palabra.

Entonces no tiene nada que temer, tiene la gran oportunidad de probarlo. Y si no lo fuera, también sería un ejemplo que se atuviera al imperio de la Ley. Le estoy pidiendo sólo que no se ampare en su condición de Senador para evitar que la Justicia investigue un hecho supuestamente ilícito de su vida privada, no pública. Nada tiene que ver una cosa con la otra.

Ambos lo sabemos muy bien. Si usted eligiera esa opción contaría con el reconocimiento y gratitud de centenares de mendocinos y mendocinas, entre quienes por supuesto me encuentro.

Tengo la plena seguridad que leerá esta carta, y le agradezco muchísimo su atención. En mi nombre y en el de, me atrevo a decir, muchas personas que están esperando ver de nuestra parte acciones que demuestren que estamos a la altura de las circunstancias.

Natacha Eisenchlas

Senadora Provincial

U.C.R Bloque Cambia Mendoza