Alberto Fernández analiza con el comité de expertos la próxima fase de cuarentena

El presidente Alberto Fernández mantenía esta tarde en la residencia de Olivos un encuentro con el ministro de Salud, Ginés González García, y su equipo consultivo de expertos que siguen la evolución de la pandemia de coronavirus, a horas de anunciar una nueva prórroga del aislamiento obligatorio cuya etapa actual vence el domingo.



De la reunión participaban además, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y los infectólogos Pedro Cahn y Pablo Bonvehi, entre otros; en tanto, no esta prevista la llegada a Olivos de funcionarios del gobierno de la Ciudad, ni de la provincia de Buenos Aires.



Tras el encuentro con el Comité de Expertos, el Presidente mantendrá un contacto por videoconferencia con gobernadores para analizar los pasos a seguir en el manejo de la cuarentena.



En tanto, el anuncio de la prórroga del aislamiento y su modalidad a partir del lunes se realizará durante la jornada de mañana, adelantó un portavoz oficial a esta agencia.



Esta semana, al participar de un acto en el partido bonaerense de Tigre, el jefe del Estado dejó en claro que el confinamiento continuará: "No es como algún tonto repite, que nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir haciendo esto porque está visto que es lo que hay que hacer; si no, miren los resultados", dijo en esa oportunidad.



En el último anuncio de prórroga, el pasado 8 de mayo, Fernández había decidido que la zona del AMBA -ciudad de Buenos Aires y conurbano boanerense- continúe en la fase 3 del aislamiento, ya que es la región con mayor circulación del virus y cantidad de contagios, en tanto que al resto del país pasó a la fase siguiente -la 4- de la cuarentena.