María Eugenia Vidal mantuvo charlas con dirigentes políticos y militantes del país

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal eligió las charlas virtuales para volver a conectarse con dirigentes y militantes del interior del país, y desde la semana pasada ya protagonizó encuentros con Santa Fe, La Pampa y Córdoba, a los que se sumarán el resto de los distritos.



Así lo confirmaron fuentes de su entorno, que explicaron que la iniciativa surgió "a partir del pedido de diputados y senadores" del interior de escuchar su opinión en esta coyuntura, y en medio de los límites físicos o de traslados que impone la pandemia de coronavirus.



En ese esquema, el organizador de esos debates es el jefe del bloque de PRO en Diputados y su ex ministro de Seguridad en suelo bonaerense, Cristian Ritondo, que la presenta en cada encuentro y la acompaña virtualmente en su contacto con los legisladores y la militancia local.



Los diálogos son cerrados, pero en pequeños fragmentos son subidos a las redes sociales por algunos de los participantes. En uno de esos videos, se escuchó a Vidal con un mensaje conciliador y de unidad, pero arengando a sus dirigentes.



"Sepan que yo estoy para pelearla. Hay que pelearla en serio y de verdad", dijo en su diálogo vía Zoom -la plataforma que permite diálogos virtuales numerosos- a los dirigentes cordobeses que ayer la escuchaban.



"El PRO ya pasó por esto, otros partidos tradicionales están más acostumbrados a tener más diputados, gobernadores, senadores, intendentes. En el PRO estamos acostumbrados a arrancar desde abajo. Y con método, con trabajo, con compromiso, hacer la diferencia. Ya lo hicimos una vez y lo podemos volver a hacer juntos. Hay un montón de gente afuera esperando esa representación", afirmó, según un fragmento de la reunión de ayer difundido a través de la red social Twitter.



"Estoy para mostrar que hay otro camino, y para mostrar nuestra capacidad de aprender desde un lugar de humildad", dijo en otro tramo de su exposición.



"Nadie es infalible y siempre me da miedo un dirigente que cree que no se equivoca y que siempre tiene la razón", agregó Vidal. "Yo creo en otra forma de hacer política, creo en un hacer de equipo, en un hacer diciendo la verdad, en un hacer reconociendo errores, en un hacer que apueste a la dignidad de la persona", adhirió.



En ese punto, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que "no se arrepiente" de su gestión. "No me arrepiento de haber hecho muchas cosas bien aunque políticamente no fueran redituables", aseveró.



Cerca de la ex gobernadora, señalaron que la recorrida virtual por las provincias mantiene el mismo tono que sus visitas y su asesoría a los jefes comunales de PRO o sus charlas regulares con el bloque que le responde en la Legislatura bonaerense.



"La idea es mantener el espacio unido, a pesar de las diferencias, tener a la gente contenida y seguir conectada. No tiene otra mirada política ni de campaña", aseguraron las fuentes.