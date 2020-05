Bullrich, contra el plus en el Congreso: "Se nos ríen en la cara"

La coalición opositora Juntos por el Cambio cuestionó hoy la decisión de otorgar una suma salarial adicional especial al personal del Congreso que concurre a trabajar durante el aislamiento social por la pandemia de coronavirus y pidió que "se revea y derogue" esa resolución conjunta de las autoridades parlamentarias.



El incentivo monetario fue autorizado el jueves último a través de una resolución conjunta firmada por la titular del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y por su par de Diputados, Sergio Massa.



El plus equivale a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas a aquellos empleados que hayan concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la cuarentena.



El período establecido para la suma no remunerativa será desde el 20 de marzo pasado al próximo 10 de mayo, ambos días inclusive, pudiendo ser prorrogado; y fueron excluidos del plus los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento del Congreso de la Nación.



"En un momento donde todos los argentinos están haciendo grandes sacrificios y las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en una situación crítica, debería ser impensable asignar recursos adicionales que no sean destinados a los trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad, que arriesgan sus vidas y las de sus familias para protegernos", consideró Juntos por el Cambio en un comunicado difundido hoy.

Mientras a todos los empleados que aún conservan sus ingresos les recortan el salario, Cristina Kirchner acuerda un aumento de hasta 69 mil pesos para empleados del Congreso. No sólo no se recortan sus ingresos sino que se ríen en la cara de la gente. pic.twitter.com/wjYD9AmRRx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 2, 2020



En esa línea, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó en su cuenta de Twitter la medida tomada.



El comunicado de Juntos por el Cambio consideró también que el rechazo a la resolución "de ninguna manera busca desmerecer el trabajo del personal del Congreso de la Nación" y destacó que su "labor es fundamental para el funcionamiento de este Poder".



De todas formas, JxC sostuvo que, sin embargo, creen que no deben "ser una excepción al esfuerzo que debe hacer el resto de la población".