Arslanian: "Hay una brutal ligereza en algunas liberaciones de presos"

El ex juez y ex titular del Ministerio de Seguridad bonaerense, León Arslanian, aseguró hoy que "hubo una brutal ligereza en algunas liberaciones de presos" a los que se les otorgó prisión domiciliaria ante el riesgo de contagio de coronavirus en la cárcel, y dijo que “hubo errores de los jueces" en las salidas de algunos detenidos.



No obstante, planteó que “no hay una intención de liberar presos así nomás” y consideró “acertada la decisión de descomprimir las cárceles porque tienen muy malas condiciones”.



Arslanian, reconocido magistrado por haber presidido el tribunal que juzgó a la Junta Militar en 1985, sostuvo que “los que cometieron delitos graves no deberían ser liberados”, aunque advirtió que “si la persona tiene alguna enfermedad grave, tiene que salir aunque se llame Alfredo Astiz”.



En declaraciones a radio CNN, el ex ministro de Justicia y ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, señaló que “en esta polémica, le doy la razón a las víctimas y les deberían haber contado los detalles de la medida”.



Durante la entrevista radial, Arslanian dijo que “es acertada la decisión de descomprimir las cárceles porque tienen muy malas condiciones" y remarcó que "la manera de abordar el tema cárceles es razonable”.



Por último, el ex titular de la cartera de Seguridad bonaerense afirmó que "es peligroso que si no hay tobilleras para todos, el preso quede en custodia de un familiar; el preso tiene que salir con alguna medida de custodia, no puede salir así nomás".