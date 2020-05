Empresarios repudian el proyecto K de estatizar parte de empresas

Fernanda Vallejos, diputada kirchnerista, hace unos días reveló un nuevo proyecto que consiste en que el Estado se quede con parte de las acciones de las empresas a las que ayudó por la crisis de la pandemia. Esta noticia alertó a los empresarios que salieron a repudiar la iniciativa.

El proyecto no ha sido presentado, pero igualmente el sector privado le marca la cancha a la diputada K y al gobierno. Si bien las empresas recibieron ayuda del Estado para pagar sueldos, ya que la mayoría dejaron de producir, no lo ven como algo ético.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, habló con Infobae y le explicó lo siguiente: "Este proyecto es absurdo. Primero, porque en todo caso debería plantearse antes de otorgar cualquier tipo de apoyo. Además, se trata de colaborar en una medida muy mínima para tratar de mantener la mayoría de las empresas en pie en una situación absolutamente atípica, que excede a las empresas y también excede al gobierno”.

Por otra parte, Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales SA, se unió al repudio: "Esto es un disparate. No lo he leído, pero la sola idea me parece algo disparada sin sentido. No es el rol específico del Estado ser empresario; además, se están dando ayudas en el marco de una pandemia internacional".

El dueño de Morixe, Ignacio Noel, indicó que “Las empresas reciben fondos para pagar una parte de los sueldos, o sea la plata va a los empleados, no a los accionistas de las empresas. No veo por qué debería el Estado quedarse con parte de la empresa”.

Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, no fue tan crítico, pero si dejó en claro que esto perjudicaría a las empresas: “No soy de los que le da pánico que el Estado se involucre, pero sí que lo haga activamente y colaborando. Pero si esta medida se piensa como un método de castigo, vas a dañar a mucha gente que está tirada en el suelo”.