Luis D' Elía desde su reclusión domiciliaria arremetió contra la libertad de expresión

Luis D`Elía pasó por el programa "No tan milennials" y arremetió contra todo. Defendió a Boudou, criticó a Cristina por "haber liberado del delito de calumnias e injurias a los periodistas". También responsabilizó del presente argentino a Mauricio Macri y destacó el actual manejo de la pandemia.

Manejo de la pandemia:

Hay un esfuerzo grande del gobierno por asistir a los sectores excluidos. Hay mucha olla popular, el IFE, programas que se habilitan vía Anses. Hay que obrar con consecuencia para que la pandemia no adquiera ribetes dramáticas. Hay un manejo eficiente de la pandemia en términos de prevención, y por otro lado, una situación de falta de ingresos y hambre.

Liberación de presos:

Boudou sufre una situación injusta. La causa con Vanderbroele, un señor que le regalaron un hotel en Chacras de Coria para que declare contra Boudou, pone de manifiesto la aplicación de uno de los casos más dramáticos del lawfare en la Argentina. Cuando se ve que se gastaron millones de pesos en un testigo para que declare contra el vicepresidente, cuyo mayor pecado fue haber reintegrado los fondos de las AFJP.

Críticas a la gestión anterior:

En cuatro años e Macri se fugaron al extranjero 86 mil dólares de la deuda externa. ¿Qué hay que hacer con los Macri, los Caputo.... esta manga de delincuentes que gobernó la Argentina? En 12 años de Néstor y Cristina tuvimos crecimiento sostenido del PBI, tuvimos un alto grado de distribución de la renta y riqueza nacional, se liquidó la deuda con el FMI, se obtuvo la mayor quita en la deuda externa para que después se haya estafado a la sociedad argentina y se los indujo a votar a Macri.

Crítica al periodismo:

El problema está en la práctica de los periodistas, no en el discurso. Cristina cometió el error de haber liberado del delito de calumnias e injurias a los periodistas. Los periodistas no pagan el precio de la mala praxis. Manipulan sociedades y no pasa nada. Es Macri y los socios económicos de él, fueron los jefes de la dictadura genocida.