Ulpiano Suarez recibirá a runners, ciclistas, pescadores y otros deportistas para dialogar sobre la flexibilización de estas actividades

Diferentes grupos de running, ciclistas, pescadores con mosca, profesionales que tienen gimnasios y entrenadores personales que hacen sus actividades en espacios públicos se reunirán mañana lunes 18 de mayo con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien será en este caso un interlocutor: "la idea es interiorizarme en sus reclamos y llevarlos al gobierno provincial", explica.

"Estuve también con gente de la Federación Mendocina de Tenis y con varios deportistas federados. Me han pedido una reunión para comentarme formalmente lo que ya hemos charlado de manera informal en otras oportunidades. Me han contado que han estado trabajando en la elaboración de protocolos de salubridad y seguridad para poder comenzar a ejercer sus actividades y al mismo tiempo cumplir con los requisitos que se exigen debido a la existencia de esta pandemia y a la lucha contra el coronavirus", comentó el cacique de Capital.

"Me pidieron la reunión, y por supuesto que acepté recibirlos. Me reuniré con ellos, a fin de elevarle sus inquietudes y propuestas al gobernador de la provincia. De acuerdo a la información y a lo que me planteen, la idea es que dentro de lo posible Rodolfo Suarez pueda elevar un pedido al gobierno nacional y así se puedan flexibilizar estas actividades bajo estrictos protocolos y con el compromiso de todos los sectores, siendo garantes del buen ejercicio de estas prácticas", explicó Ulpiano.

Según fuentes del gobierno provincial, esta reunión puede aportar información importante para continuar con el plan de descomprimir de a poco estas actividades, siempre dependiendo de que no aumenten los casos en Mendoza. Lo primero que se espera es evaluar el resultado de la flexibilización del comercio, para ver el impacto que haya tenido en la cifra de contagios. Dependiendo de eso se irían abriendo más oportunidades para activar la actividad física en espacios públicos.

En cuanto al deporte federado, la situación es diferente: mantendrá la pausa de actividades hasta tanto estén dadas las condiciones para reactivarlo.