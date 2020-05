Bullrich afirma que Alberto habla de unidad y patea abajo de la mesa

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, admitió hoy que en la coalición opositora Juntos por el Cambio "se generan discusiones" por el apoyo de ciertos sectores al presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia por coronavirus, y cuestionó al Gobierno que "plantea unidad y te pega una patada por abajo de la mesa".



"El presidente Alberto Fernández está planteando que hay que trabajar todos juntos y construir unidad, y el esfuerzo que se hace en Cambiemos genera ciertas discusiones y algunos dicen que por un lado están los halcones, y por otro las palomas", dijo Bullrich en diálogo con radio La Red.



En ese marco, se refirió a las críticas que realizó el Presidente a la gestión de María Eugenia Vidal y, si bien aseveró que "no" habla con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, salió "en defensa de ella, como presidenta del PRO".



"No hablamos con Vidal. Igualmente, como presidenta del PRO salí en defensa de ella y de nuestro gobierno, porque el Presidente está planteando que hay que trabajar todos juntos y construir la unidad y después te pega por abajo de la mesa una patada: es como un juego totalmente sucio", cuestionó la ex ministra de Seguridad.



"Me parece que las críticas no van con pedir trabajar y hacer un esfuerzo con el otro. Inclusive el esfuerzo que se hace en Cambiemos genera ciertas discusiones, y algunos dicen que por un lado están los halcones, y por otro las palomas", dijo. Al ser consultada sobre si ella es "halcón" y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es "paloma", por su trabajo más estrecho con el gobierno nacional en el marco de la pandemia, Bullrich contestó: "Eso es lo que dicen".



"Yo creo que hay una división de tareas que es evidente, pero hay ciertos elementos que para nosotros son elementos constitutivos: uno es que entendamos que vamos a defender nuestra gestión. El ataque que realiza el Gobierno es siempre a partir de no tener memoria, de borrar las memorias de su propia gestión. No podemos aceptarlo", advirtió.



Para Bullrich, el Presidente está "tratando de dividir a la oposición", ya que "hoy somos una oposición muy potente, y nunca Argentina tuvo una oposición potente y un oficialismo fuerte".