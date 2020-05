Senador del PI quiere nombrar más empleados y se enojó Abed

El deseo de un legislador de contar con dos empleados más en la Cámara de Senadores ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia. En medio del debate por el ajuste político, el senador Daniel Galdeano exige que se reconozca al Partido Intransigente el derecho a contar con personal de bloque. Sin embargo, el vicegobernador Mario Abed afirma que no corresponde ya que para que exista un bloque deben contar al menos con tres senadores y eso no ocurre.

En su carácter de presidente de la Cámara de Senadores, el vicegobernador se presentó ante la Corte a raíz de la acción que inició el senador Daniel Galdeano. Específicamente, Galdeano reclama que le permitan tener como empleados a Maximiliano Dalmasso y Matías Romero.

Galdeano ingresó a la Legislatura en 2017 junto con los senadores Marcelo Romano y Héctor Bonarrico, con quienes conformaron el bloque PI-Masfe. A ese bloque se le permitió nombrar un secretario de bloque y un asesor.

Sin embargo, en septiembre del 2018 los tres senadores se dividieron y el bloque se disolvió en tres monobloques quedando Galdeano como único componente del PI. A pesar de ello, siguieron trabajando el secretario de bloque y el asesor.

"El artículo 85 del Reglamento Interno establece que: (...) Los grupos de tres o más Senadores podrán organizarse en Bloque de acuerdo a sus afinidades políticas. Subsistirán como Bloque mientras mantengan el número mínimo de integrantes establecido(…). Resulta claro de la sola lectura del artículo en cuestión que es completamente inviable la solicitud del Senador Galdeano por la cual pretende subsistir como bloque sin reunir el mínimo de tres (3) integrantes", esgrime Abed en su presentación.

"En este orden y considerando que cada uno de estos tres senadores formaron su bloque unipersonal no existe obligación por parte de esta Honorable Cámara de Senadores de otorgar los cargos establecidos para Secretarios de Bloque y asesor como pretenden los accionantes", adhiere.

Incluso, señala que "el personal del bloque tiene carácter Temporario, lo cual lleva de suyo que el cargo cesa en caso de desaparición del Bloque que lo nombró". Adhiere también que "el senador Galdeano como cada uno de los senadores que componen este Cuerpo Legislativo, tiene nombrados su Secretario Privado, un Asesor, y un ordenanza como así también se le ha adjudicado un espacio físico en esta Cámara, a fin que lleve a cabo su labor legislativa".

Por último, Abed cuestiona los argumentos de Galdeano para defender el pedido. En primer lugar, sostiene que el PI consiguió las bancas gracias a la alianza partidaria con Protectora y Masfe, por lo que no puede reclamar un derecho como partido minoritario. "El Senador en cuestión llegó con dos legisladores más Dr. Romano y Sr. Bonarrico, y crearon sus propio Bloque al que después por razones personales terminaron desintegrando", explicó.

En segundo lugar asegura que no hay un derecho adquirido aunque desde el 2018 hasta el 2020 se le haya permitido contar con empleados de bloque pese a no tener tres integrantes. "Si bien el Bloque dejo de funcionar en el año 2018 de forma injustificada durante la gestión anterior se le siguió nombrando personal, este nombramiento irresponsable e injustificado no puede crear un derecho adquirido sobre todo para quien conoce perfectamente la ilegitimidad del nombramiento", subrayó.

La defensa de Galdeano

Por su parte, el senador del Partido Intransigente entiende que es un avasallamiento institucional lo que está ocurriendo y aseguró que decidió ir a la Justicia luego de que se agotaran las instancias políticas. "La decisión de Abed fue no renovar el contrato temporario que venció en marzo y coincidió casualmente con que no acompañé el pedido de endeudamiento", manifestó.

Por otro lado, esgrimió que el reclamo es legítimo ya que el mismo artículo 85 del reglamento sostiene que "cuando un partido político existente con anterioridad a la elección de los senadores tenga sólo uno o dos Senadores en la Cámara, podrán ellos, asimismo actuar como Bloque".

La discusión legal ahora gira a entorno a si el PI tiene derecho a contar con esos empleados de bloque o al haber conseguido las bancas en una alianza con otros partidos pierde ese privilegio.