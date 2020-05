Incompatibilidades y rumores de renuncia en torno a funcionario de Infraestructura

El exsubsecretario de Infraestructura Daniel Chicahuala ha quedado bajo la lupa por una probable incompatibilidad de funciones. Al asumir Rodolfo Suarez el exfuncionario fue designado como asesor en el Ministerio de Infraestructura, a las órdenes de Mario Isgró. Sin embargo, en paralelo creó una consultora privada que se dedica a asesorar empresas de construcción y desarrollarles estructuras de negocios. Pero además de ello, este miércoles el diputado nacional de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, aseguró que Chicahuala fue desvinculado del gobierno de Mendoza por presuntas irregularidades en la licitación de Portezuelo del Viento.

"El dato que tenemos, aún no oficializado por el gobierno de Mendoza, es que el ingeniero Chicahuala, histórico representante de la provincia de Mendoza en el Coirco ha dejado de formar parte de gobierno mendocino desde el viernes 8 de mayo. Esto no ha sido oficialmente confirmado, el gobierno aún no lo ha dado a conocer", manifestó Pérez Araujo en el diario La Arena, de La Pampa.

Isgró designó como asesor a Chicahuala.

Además de desempeñarse como representante en el Coirco, Chicahuala era el encargado llevar adelante la licitación de Portezuelo del Viento. Así lo expresa en su perfil de Linkedin en el que al mismo tiempo reconoce que desde enero del 2020 es el ejecutivo responsable de la consultora DCH & Asociados. Agrega además que ese trabajo es de jornada completa y lo desarrolla en paralelo con su tarea de asesor del Ministerio de Infraestructura.

En Linkedin Chicahuala declara dos empleos paralelos.

Según explica el propio Chicahuala DCH & Asociados - Consultores, se dedica "a brindar servicios de calidad a empresas que participan del sector de Obras de Infraestructura así como también en el del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios y similares". "De igual forma estamos en condiciones de realizar análisis empresariales destinados a identificar puntos de conflicto en la dinámica empresaria que resulten en una pérdida de eficiencia y/o eficacia en el rendimiento de los procesos de gestión de las empresas, brindando soluciones 'tailor made' y creando los procedimientos administrativos y técnicos para disminuir los riesgos asociados a la dinámica empresaria", adhiere.

Chicahuala fue convocado al gobierno provincial en diciembre del 2015 por el ministro Enrique Vaquié y se lo designó subsecretario de Infraestructura. Por aquel entonces no contaba con experiencia en el sector público, pero si con una basta trayectoria en el sector privado.

Sus inicios fueron en el año 1987 en la empresa IMPSA donde se desempeñó hasta 1990 para luego ser trasladado a IMPSA Andina en Colombia, donde trabajó hasta 1998. Luego tuvo cargos jerárquicos en General Electric Energy, y Odebrecht SA. Con la compañía brasileña tuvo un vínculo de años y lo llevó a ocupar lugares importantes en México, Dubai, Colombia y Buenos Aires.

Justamente, ese pasado en IMPSA le ha valido algunos cuestionamientos en los últimos meses. Específicamente, porque según empresas constructoras nacionales el pliego licitatorio de Portezuelo del Viento le da ventaja a esa compañía respecto a otros competidores.