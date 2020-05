El gobierno de La Rioja desmiente haber contratado "formalmente" a Boudou

Las declaraciones del gobernador de La Rioja Ricardo Quintela en las que dijo haber recibido asesoramiento del exvicepresidente Amado Boudou desataron una ola de críticas. Luego de que se diera a entender que el exfuncionario había sido contratado por el gobierno provincial, las autoridades emitieron un comunicado desmintiendo esa suposición. En el mismo señalan que que sólo hubo un asesoramiento en el marco de una conversación "sin formalismos" con el gobernador Ricardo Quintela.

“Tras la difusión de una falsa información que fue difundida por un medio local y replicada por medios nacionales donde se asegura que Amado Boudou es asesor del Gobierno provincial, éste desmiente que sea cierto e invitó a los medios de comunicación a informar a la sociedad con objetividad, pero sobre todo con la verdad”, dice un comunicado oficial del gobierno riojano.

En ese marco, expresa que el gobernador Quintela "manifestó públicamente que se comunicó días pasados con Boudou, con quien mantiene una buena relación luego de su paso por la ANSES, como parte de una conversación sin formalismos, como muchas de las que mantiene diariamente el primer mandatario”.



El comunicado precisa que “entre diversas cuestiones charlaron sobre la situación de deuda que mantienen los empleados públicos a causa de los créditos tomados y el ex funcionario nacional dio su opinión al respecto”.



“Este hecho fue utilizado para armar una operación de prensa y aseverar que el ex vicepresidente es asesor del Gobierno. Las 'fake news' son una amenaza para el periodismo y también lo son para la democracia, por lo que pedimos responsabilidad a la hora de informar”, señala finalmente el comunicado.



Esta mañana, en diálogo con la radio online FutuRöck, Quintela insistió en que la información "no es cierta" y dijo: "Fue una conversación informal que tuve con Boudou; le comenté de un proyecto que queríamos implementar".



"Para nada Boudou asesora al gobierno: no hablo con él hace diez años. Se dio una conversación de un compañero con él; lo saludé, le comenté eso, a la noche me llamó un medio nacional para hacerme una nota, les hablé de dicho proyecto y que lo había hablado con Boudou y eso fue todo, absolutamente todo", sostuvo Quintela.

"Estuvimos participando en una teleconferencia con el compañero Amado Boudou. Le pedimos su asesoramiento para un tema particular, que es que queremos desendeudar al sector público, a los empleados públicos riojanos que, como en varias partes del país, tienen prácticamente comprometidos el total de sus salarios”, finalizó Quintela.