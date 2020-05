Cornejo: "No corresponde que Boudou trabaje en La Rioja"

El diputado mendocino Alfredo Cornejo reaccionó a la noticia de que el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou trabajará como asesor del gobernador de La Rioja Ricardo Quintela.

"No correspondía la domiciliaria a Boudou, no corresponde que trabaje en la provincia de La Rioja. No corresponde que sigan soltando delincuentes. La pandemia es usada para los peores abusos del Poder", señaló el ex gobernador mendocino en las redes sociales.

Quintela reveló ayer que Boudou es su consultor en materia económica. El también ex ministro de Economía cumple desde hace semanas prisión domiciliaria debido al Coronavirus. Tiene una pena de 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

A pesar de que Quintela señaló ayer cuáles habían sido los primeros consejos de Boudou como asesor (la compra de la deuda de los empleados públicos de la provincia), el ex funcionario kirchnerista no será nombrado con un cargo en La Rioja porque se encuentra inhabilitado por la Justicia de por vida para ejercer cargos públicos.

Mientras tanto, la prisión domiciliaria de Boudou será revisada por los jueces de la Sala IV de Casación.