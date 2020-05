Vaquié vaticinó una caída económica peor a la de 2002

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, vaticinó una caída económica "superior a la de 2002" a raíz de la pandemia del coronavirus, y limitó la intervención del Gobierno provincial en ese contexto: "Van a contar con el Gobierno en la medida de lo posible, mientras estemos vivos habrá un día después", expresó.

"Va a ser marcada la caída del producto bruto, especialmente en las zonas urbanas, donde va a ser superior a la de 2002", remarcó Vaquié ante la prensa en la entrada de la Legislatura, donde está dando su discurso el gobernador Rodolfo Suarez.

Vaquié se quejó de que no haya bajado el precio de los combustibles, a pesar del derrumbe del precio del petróleo. "El precio del petróleo cayó, pero los combustibles no. No ha bajado y las provincias petroleras estamos en la peor de las circunstacias, porque no tenemos los ingresos del petróleo y son caros los insumos. El Gobierno Nacional debe tomar una decisión", recalcó el funcionario.

Por otro lado, relativizó la posibilidad de que la Provincia emita una cuasimoneda. "Es un instrurmento que no existe más, es algo que no se puede tener en la cabeza, pueden haber otros instrumentos financieros", afirmó.

"La buena noticias es el pago de Portezuelo del Viento y para el sur de Mendoza vamos a poder estar trabajando en esa obra", contrastó.