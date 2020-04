Operativo centinela: cómo buscarán detectar los "casos invisibles" de coronavirus

Mendoza entrará en otra etapa para abordar la pandemia de coronavirus al ampliar el universo de personas para testear si tienen el virus. Se trata de la puesta en marcha de la estrategia de Vigilancia Epidemiológica por Unidades Centinela, un sistema que ya se usa para registrar otras enfermedades respiratorias y que permitirá tener un mapa de situación más preciso sobre el impacto de la pandemia en Mendoza.

En concreto se comenzará a ampliar la cantidad de testeos más allá de los casos considerados hasta ahora como "sospechosos". Par ello en la primera etapa se eligieron 5 hospitales públicos y privados que tomarán muestras para analizar coronavirus. Entre ellos están el Hospital Central, el Español.

Los hospitales ya fueron informados y esta semana se hará operativo el sistema. La intención es realizar una muestra representativa para tener un panorama general. Así, por ejemplo, se analizarán por coronavirus a personas que tengan síntomas compatibles más allá si tienen nexo epidemiológico o no. También se incluirán casos asintomáticos. El muestreo se hace con rigor estadístico para que la muestra sea representativa.

Qué es

El análisis por grupos centinela se hace en Argentina para detectar, registrar y controlar las Enfermedades Tipo Influenza; es decir la gripe, y se aplica desde hace años. En Mendoza se hará algo similar para el coronavirus y es una estrategia ya usada en otros países donde suponían que había circulación social del virus.

En la provincia aún no se ha detectado que haya circulación del virus y uno de los principales objetivos del operativo es ese: detectar casos invisibles hasta ahora y confirmar si hay o no casos autóctonos; es decir personas que tengan coronavirus y se hayan contagiado en la provincia. Las autoridades de Salud reconocen que es probable que haya casos no detectados, aunque no necesariamente tenga un correlato con la circulación del virus.

Entre los objetivos de la nueva estrategia también están tener un muestreo representativo, identificar la frecuencia de aparición de casos de coronavirus, reflejar las características de las personas que tengan la enfermedad, la frecuencia de detección del virus y seguir los nexos epidemiológicos e incluso hasta aportar datos científicos sobre el tema.

En Mendoza hay 40 casos diagnosticados y fallecieron cuatro personas. La mayoría se contagió en el exterior, pero hay un grupo de casi 10 personas que lo hicieron en Mendoza por tener vínculo con alguien que viajó. Primero se testeó a las personas que tenían síntomas y algún nexo epidemiológico. Luego se amplió a los contactos cercanos. Ahora se ampliará a personas sin ninguna de esas características, aunque no serán masivos.