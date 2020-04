La AFIP descubrió 950 cuentas sin declarar en el exterior

En los últimos días comenzaron a tomar fuerza distintos proyectos del diputad Máximo Kirchner para gravar a las grandes riquezas con impuestos y se habla de un impuesto para quienes blanquearon capitales hace dos años. En ese marco, la AFIP anunció que se detectaron 950 cuentas sin declarar en el exterior en las cuales hallaron 2.600 millones de dólares.

Por ahora se investigan aquellas que tenían más de un millón de dólares. Es que de los 950 beneficiarios finales, 700 no admitieron poseer activo alguno en el extranjero. Es decir, no presentaron liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había entregado los datos a la gestión de Mauricio Macri pero en el gobierno cuestionan que no se intimó a nadie. “La investigación a cargo de la Subdirección General de Fiscalización del organismo estableció que el saldo en esas cuentas, entre depósitos y activos financieros, supera los 2.600 millones de dólares”, completaron.

Según señala BAE Negocios, entre los titulares de las 950 cuentas que descubrió la AFIP hay tres grupos: los que declararon bienes en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales por un monto inferior al que figura en la información recibida, los que no declararon bienes en el exterior y los que directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales, como si sus patrimonios no llegaran a dos millones de pesos.

Son cerca de 700 los argentinos con altos patrimonios que engloban el segundo y el tercer grupo antes mencionados y según cuentas que hacen en AFIP si tributaban los impuestos que correspondían por Bienes Personales se hubiesen recaudado 50 millones de dólares, equivalente a la compra de 5.000 respiradores artificiales.

Ahora la AFIP se propone fiscalizar a todos los contribuyentes para que rectifiquen sus declaraciones juradas y paguen los impuestos adeudados, aunque también podrían aplicárseles las nuevas tasas extraordinarias por la crisis