El Gobierno denunciará penalmente al director de la Clínica Francesa

A través de MDZ Radio, el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez, confirmó que la provincia hará una demanda penal contra Augusto Bosshardt, director de la Clínica Francesa, por haber afirmado que en Mendoza hay circulación local de coronavirus.

"Vamos a denunciar penalmente al director de la Clínica Francesa. Presentó una conducta de gran irresponsabilidad por lo que ha manifestado", dijo Ibáñez tras ser consultado por el programa No Tan Millennials. Sobre la calificación penal que le podría caber a Bosshardt, el funcionario señaló que eso le corresponde a la Justicia y consideró como "grave" que el aseverar algo que "no está comprobado que exista":

"Hasta el momento la provincia de Mendoza no presenta casos de circulación comunitaria. Manifestar esto es grave. Y por otro lado la situación de los médicos de la Clínica Francesa, el ministerio de Salud ha establecido un protocolo para los profesionales. No se puede aseverar algo que no está comprobado que exista. Y es por eso que se ha dado la instrucción de hacer las denuncias correspondientes", explicó Ibáñez.

Extensión de la cuarentena

"Mendoza va a seguir la decisión nacional. Es importante continuar con las medidas estrictas de la cuarentena para evitar un pico de contagio del virus", explicó Ibáñez. "Hoy es muy importante que decidamos continuar con las medidas de prevención".

Escuchá el audio completo con la entrevista: