Cuarentena: "San Martín es el departamento más afectado", dijo Rufeil

Raúl Rufeil, intendente de San Martín, describió en No Tan Millennials (MDZ) la crisis económica que atraviesa el departamento de San Martín, expresó su malestar por no recibir fondos del gobierno nacional, a través de los aportes del Tesoro (ATN) y dijo que no hay casos de coronavirus en ese departamento. "Todavía no tenemos ningún caso de Covid-19", confirmó el jefe comunal, de profesión médico cirujano.

Situación económica: "El tema económico es el que más nos urge en la comuna. La recaudación ha caído en forma muy intensa. Estamos asumiendo una deuda de la gestión anterior. Y estamos asistiendo al sector de salud en todo lo que podemos. Pero somos el departamento que más afectado está en lo económico. San Martín asumió una deuda importante. No tenemos ninguna nómina salarial guardada. Se nos negó el pedido de ATN a nivel nacional y causa sorpresa que porque tenemos un color político diferente hayan hecho una discriminación hacia nuestro departamento. Otros municipios tienen espalda para aguantar unos meses, nosotros no. Sin economía tampoco podemos disponer de fondos destinados para esta crisis tan agobiante. Yo apelo al buen criterio del ejecutivo provincial e la administración de los recursos".

Control de la cuarentena: "Si como ciudadanos no asumimos el compromiso de cuidarnos y cuidar a nuestros vecinos, es muy difícil. Apelo a la solidaridad y a la prevención. Tenemos que asumir que no hay otra alternativa que cuidarnos. Hay que respetar el distanciamiento social. Como médico insisto en realizar los testeos para Covis-19 y por eso insisto que todos los hospitales que cuentan con los recursos, los realicen de forma más universal en la provincia para tener una mejores muestras y registros".

"Hay muchos portadores sanos. Algunos presentan síntomas mínimos y otros más agravados. Este virus afecto tanto a jóvenes y adultos mayores", concluyó.

Control de precios: "Nosotros tenemos un cuerpo de inspectores que visitan negocios y supermercados. Tenemos un poder a medias. Vamos a redireccionar nuestros esfuerzos a apoyar a toda el área de salud de San Martín, pero para eso necesitamos los fondos económicos".