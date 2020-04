"Mendoza, con coronavirus y sin minería", así nos ven en San Juan

En medio de la pandemia de coronavirus que tiene vilo al mundo y con preocupaciones más centradas en la cotidaneidad que en el futuro a mediano y largo plazo, en San Juan analizaron la situación de Mendoza respecto de sus crisis, tanto la sanitaria con la presencia de la Covid-19, como de la económica, haciendo foco principalmente en la caída de las actividades productivas y, sobre todo, en el fallido intento de avanzar con la minería.

"Mendoza es una de las provincias que no solo registra infectados sino también muertos por la pandemia. Pero nuestros hermanos están atacados por otra amenaza próxima, las graves dificultades económicas al caerse buena parte de sus actividades productivas", expresó Ricardo Olivera, periodista del Diario de Cuyo, de la vecina provincia.

En ese sentido, el medio sanjuanino destaca que si bien nos une "la misma cordillera y sus minerales", hay una diferencia y tiene que ver con que "San Juan goza de sus beneficios y Mendoza los niega".

"Mendoza ha decidido vivir mirando su montaña llena de riqueza y a la vez llorando penurias. El coronavirus ha destrozado una de sus mejores fuentes de ingreso, el enoturismo que atrae extranjeros que no llegarán, por lo menos, en todo este año".

Sin el enoturismo como una de las principales fuentes de ingreso, Mendoza se quedó sin las dos actividades a las que apostaba en el inicio de la gestión de Rodolfo Suarez, la minería y el turismo.

"No tiene minería por decisión propia, el petróleo ya venía para atrás por la situación general del mundo y del país. Ahora que la gente no viaja y no consume combustibles, peor. La vitivinicultura merece el respeto histórico y es una raíz cultural, pero ha dejado de ser sostén económico de la región", agrega Olivera en su artículo.

Esa política antiminera, explica el periodista, le ha permitido a San Juan ser destino de todas las inversiones del sector en la zona y ascender al puesto 19 en el ranking de lugares favorables por encima de Argentina y de países tradicionalmente mineros como Perú.

"En los momentos difíciles, como los que vendrán, eso pasa a ser un pecado, los recursos naturales son 'flotadores' de la economía. San Juan decidió, como hizo el país, hacer política minera desde hace más de 4 décadas", cierra el escrito del Diario de Cuyo.