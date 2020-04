Boudou habló desde su casa: "La cárcel fue un aprendizaje"

Luego de que el Tribunal Oral Federal 4 aceptara la prisión domiciliara, el exvicepresidente Amado Boudou regresó a su departamento del barrio porteño de Barracas. En diálogo con la periodista Nancy Pazos aseguró que es inocente y dijo sentirse respaldado por Cristina Fernández de Kirchner. También habló del presidente Alberto Fernández y dijo que "no es importante hoy determinar si este gobierno es parecido al de Cristina".

"Con Cristina hace mucho que no hablo pero nos sentimos bancados por ella porque lo que importa no son las posturas personales sino las posiciones ideológicas", manifestó. Y dijo que no tiene dudas "de que hay presos políticos en Argentina".

"Podemos tener miradas disímiles con Alberto, pero somos un espacio democrático que conforma un gobierno nacional y popular con distintas voces", subrayó Boudou y dijo que la cárcel le ha servido como aprendizaje. "La cárcel fue un aprendizaje y la posibilidad de interpretar la situación de hombres y mujeres que sufren mucho, sobre todo la familia de los reclusos", afirmó.

"En términos de inocencia yo de uno a diez me siento once, si esta condena que tengo está hecha con testigos comprados", adhirió el vicepresidente que cumple condena desde su hogar a raíz de la pandemia. Sobre su espalda pesa una condena a cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Pero el marplatense dijo que no se rendirá. "La cárcel me enseñó también que a veces te noquean pero lo fundamental es que no te cuenten hasta diez", adhirió.

Sobre la emergencia sanitaria y la pandemia del coronavirus, Boudou aseguró que "hay que estar encolumnado con lo que decide el gobierno porque es una situación dramática". Pero adhirió que es necesario pensar en qué sucederá cuando todo esto termine. "El coronavirus va a reperfilar al mundo", sentenció.