Detalles del proyecto impositivo que impulsa Máximo Kirchner

Carlos Heller trabaja junto a Máximo Kirchner para presentar un proyecto de ley sobre el cual ya se está hablando. El sábado el presidente Alberto Fernández le dio su aval en una entrevista con Horacio Verbitsky y todo indica que será presentado en el Congreso después de pascuas. Entre otras cosas, además de un impuesto a quienes blanquearon capitales en 2017 analiza que los legisladores con más de $20 millones de patrimonio hagan un aporte y que los supermercados ganen menos.

El diputado Heller es presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y fue el encargado de revelar detalles del paquete de proyectos que preparan con Máximo Kirchner. "Para establecer un criterio general, suponemos que estamos hablando de un universo de alrededor de un 1 por ciento de la población con altos patrimonios: las grandes corporaciones, los bancos, las grandes compañías de seguros, los grandes laboratorios, las grandes cadenas de supermercados, entre otros. En ese universo incluimos a los fondos transparentados a través del último blanqueo", explicó sobre la iniciativa de gravar a quienes ingresaron dinero del exterior.

Pero no es la única iniciativa que están barajando. La segunda apunta a reducir el margen de ganancia de las grandes cadenas de supermercados. A grandes rasgos, se habla de un límite a la rentabilidad de los supermercados fijando en 4% el margen de ganancia. El objetivo es que ganen por volumen de venta y no sólo por precio. En concreto explican que si una botella de alcohol al supermercado le cuesta 100 pesos de costo no la podrá vender a 200 pesos. Estará obligado a venderla a 104 pesos.

“En el mundo se está hablando de cosas parecidas para buscar recursos, de impuestos extraordinarios”, insistió el diputado del Partido Solidario que además es presidente del Banco Credicoop. "La Argentina pagó el año pasado 12.400 millones de dólares de intereses sólo por la parte de la deuda en dólares. Resolver el tema de la deuda sigue siendo una cuestión fundamental. Nadie puede negar que hacen falta más recursos para enfrentar la crisis sanitaria. Se necesitan más camas, más respiradores, más remedios, más comida; para ello es necesario que el Estado cuente con más recursos", argumentó.

Mientras tanto, la tercera iniciativa le hará ganarse algunos enemigos en la Cámara de Diputados ya que apunta directamente a sus pares. Se habla de un impuesto especial que podría ser extraordinario o permanente y que deberían pagar los diputados de acuerdo a sus respectivos patrimonios y no a sus dietas. Estaría destinado a los legisladores con más de $20 millones de patrimonio.

En esa ley no trabaja Heller, sino que Máximo Kirchner le "abrió el juego" a otros legisladores.Para discutir este tema, entre otros, está prevista una reunión de jefes de bloques este martes en la que estarán vía teleconferencia Massa, Máximo Kirchner y los opositores: Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Eduardo ‘Bali’ Bucca, Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alma Sapag y José Luis Ramón.