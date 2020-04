Lanata, duro con Macri y Alberto en medio de la pandemia

El periodista Jorge Lanata lanzó ayer un filoso análisis de la política nacional durante una entrevista con Luis Majul, en la que consideró que si la pandemia de coronavirus hubiera ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, se habría producido "un desastre".

El periodista también tuvo algunas duras palabras para con el presidente Alberto Fernández. "Alberto lo que hace ahora es reconstruir su poder, pero cuando dice lo de (Paolo) Rocca , parece que está hablando Cristina, no él", indicó, en referencia a la pelea que mantuvo con empresarios la semana pasada, luego de llamarlos "miserables".

Además aseguró que aunque la ex mandataria no esté apareciendo en la escena pública, está "más presente que nunca". "Cristina está hablando con los intendentes todos los días y con funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Parece que no está, pero está más que nunca", indicó. A pesar de esto, remarcó que "nunca, ni Cristina ni Néstor estuvieron cuando hubo una tragedia".

Luego tuvo una dura consideración con Mauricio Macri: "Muchas de las cosas que le están pasando a Alberto, si le hubiera pasado a él u otro presidente hubieran sido un desastre". También señaló que "lo que pasa con Alberto es que cada vez más se diluye su figura por la situación de crisis que atravesamos" y que "la figura de él se va diluyendo y creo que es parte de ese problema".

"Yo creo que esto lo pone en un borde muy complicado. Que esto salga muy bien o mal en el fondo no depende de él. Si la figura de Alberto se pega demasiado a la solución de la pandemia, por un lado puede ser buenísimo, porque es Churchill . Pero acordate que Churchill perdió la elección después de la guerra", cerró.