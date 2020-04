Trotta dejó en claro que el regreso a clases es una incertidumbre

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo hoy que se volverá a clases cuando el comité de expertos "diga que no tendrá ningún impacto" sobre el principal objetivo, que es controlar la propagación del coronavirus.



"Apenas el comité experto que acompaña al Presidente nos diga que volver a las clases no va a tener ningún impacto, vamos a volver a las clases, todavía no sabemos cuándo va a ser ese día", informó Trotta en declaraciones a CNN radio.



Si bien el período de cuarentena que amplió el Presidente la semana pasada en principio se fijó hasta el próximo 12 de abril, desde distintas áreas gubernamentales aclararon que la salida del período de cuarentena será gradual.



En ese sentido, el ministro de Educación nacional reconoció que se evalúa habilitar algunas actividades económicas, sobre todo en zonas rurales y provincias en las que no hay aún ningún caso positivo ni sospechoso de Covid-19.



"Es una alternativa que la ruralidad regrese en algunos sectores de nuestro país, donde no hay casos positivos ni siquiera sospechosos", dijo Trotta aunque relativizó el hecho de que esto incluya el regreso a clases.



Es que, "además del componente epidemiológico debe existir la tranquilidad de las familias" para que los chicos vuelvan al colegios, estas "son dos cuestiones básicos que deben existir al momento de tomar la decisión de volver a clases", remarcó el funcionario.



"Para nosotros no fue una decisión sencilla, ni para nosotros ni para el sistema de educación en general. Hemos estado hablando con la ministra de Educación de España; esta semana tenemos una conferencia con el Ministro de Francia y el de Italia para ver qué medidas llevamos adelante cada uno de los países", detalló Trotta.



Consultado sobre el posible corrimiento del calendario escolar y la suspensión o adelantamiento de las vacaciones de invierno, medida que tomó por ejemplo Chile, el ministro de Educación enfatizó que para tomar esas decisiones habría que tener certezas que hoy no se tienen.



"Aún no tenemos la certeza de cuándo vamos a poder volver a clases, no es lo mismo si volvemos en dos semanas que en un mes y medio", dijo Trotta.



En ese sentido, aclaró que se está trabajando "en el día después" a la cuarentena para ver "cómo acreditamos haberes y cómo proyectamos el calendario escolar para el año".



"Cuando uno analiza si puede haber corrimientos de vacaciones de invierno como de verano, también hay que ser conscientes que a la distancia los alumnos, las familias y los docentes están con mucha presión. Entonces, al momento de tomar la decisión de modificar el calendario escolar vamos a tener que analizar también darle respiro a la familia", sostuvo el titular de la cartera de Educación.



"Tenemos que tener un respiro como sociedad. Si perdemos estos días, perdemos el 2 o 3 por ciento de la vida escolar de un chico", aclaró Trotta evaluando la vida escolar que en total realiza un chico desde que comienza el nivel inicial hasta que termina el secundario.



Tras destacar "el compromiso de los maestros y maestras, que permitieron dejar abiertas las escuelas para que se cumpla el derecho a la alimentación", Trotta recordó que "la principal preocupación del Presidente al momento del cierre de las escuelas era garantizar el derecho a la alimentación".



En ese contexto valoró el trabajo mancomunado con otras áreas del gobierno, como es el caso del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo.