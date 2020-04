Empleo doméstico: no hay descuento salarial por no trabajar en la cuarentena

¿Qué le corresponde hacer y qué resguardo legal tiene el empleo doméstico, los que cuidan enfermos y los jardineros, principalmente? Se trata de labores que comprenden un mismo ítem dentro del trabajo registrado. En Con Qué Derecho (MDZ Radio), a raíz de la cuarentena, Darío Zaitone, funcionario de Trabajo que atiende estos casos, dijo que los que trabajan en el servicio doméstico tienen que cumplir la cuarentena y cobrar el total de su salario, es decir, no rige ningún descuento salarial por parte de los empleadores.

"El servicio doméstico guarda cuarentena. Y los empleadores tienen que pagarle el sueldo. Por el momento no hay ningún descuento. Si hay una actividad que no se puede realizar remotamente es el empleado doméstico. También lo mismo el jardinero, ya que no puede circular por la calle ni entrar en la casa. El que va 15 o 20 minutos por semana también debería recibir el cobro de su labor porque está registrado como servicio doméstico".

Un problema que se presenta es el caso de que un empleador decida no cumplir con las normas y opte por echar o pagarle menos a su empleada o empleado doméstico, ya que el trabajador tiene que recurrir, ante estos casos , a la Subsecretaría de Trabajo para denunciar su situación. Pero ahora, con la cuarentena, hasta estos mecanismos para proteger los derechos están suspendidos.

"Están suspendidas las labores en la subsecretaría y en los estudios jurídicos, también. En el correo hay dificultades para mandar cartas documento. Hay que esperar que se flexibilicen las medidas. En el caso concreto de la Subsecretaría de Trabajo hay un mail de la mesa de entrada, pero los plazos administrativos están suspendidos·.

Ante este panorama que no ayuda, aconsejó guardar las pruebas que se disponga, ya sea mensaje de WhatsApp, mail u otro: "Conviene guardar el correo electrónico o mensaje de WhatsApp donde se le avisa que no se le paga para que luego se presente como prueba".

El audio completo de la entrevista en MDZ Radio: