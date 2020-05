Presentan un amparo contra la restricción de circular libremente

Un grupo de abogados presentó un amparo a la medida del gobernador Rodolfo Suarez que se aplica desde el lunes pasado que indica que se podrá salir a comprar de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Son nueve los profesionales que elevaron la nota como una violación de Derechos Humanos, de control de convencionalidad. La acción de amparo es contra la Provincia de Mendoza y que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 563/20 del Poder Ejecutivo Provincial para que se restablezca la vigencia del derecho de la libertad de compra de alimentos.

Además, argumentan que si bien se habla de "la salud o el bolsillo", aseguran que esto no es así "ya que sólo analizando un mínimo catálogo de Derechos Humanos, la afectación no es entre salud vs economía, sino de muchos otros derechos".

Entre varios argumentos, indican que no es posible que el gobernador impida salir a buscar alimentos no productos de limpieza por el número de documento, excediendo las facultades otorgadas por el pueblo a través de su Constitución.

