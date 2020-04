Quién es el juez que liberó a casi 2.500 presos con la excusa del coronavirus

La pandemia de Covid-19 ha causado una serie de efectos inesperados en la humanidad y la liberación de presos ante los posibles contagios en las cárceles ha desatado la polémica en distintas ciudades del mundo, incluídas las de nuestro país, donde un juez decidió la liberación de casi 2.500 detenidos con la excusa del coronavirus.

Este juez es Víctor Horacio Violini, un magistrado que entre las personas que liberó, por ejemplo, hay abusadores de niños que regresaron a sus barrios y volvieron a estar cerca de sus víctimas.

El protagonismo del juez Violini, único miembro de la Sala de Casación que integra (es decir, único voto de la misma), comenzó a surgir el 30 de marzo pasado, cuando permitió que los reclusos del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) tuvieran celulares en los penales provinciales. También les otorgó ese beneficio a quienes están alojados en las comisarías.

El repudio más notorio ocurrió en las redes sociales, en donde parte de la sociedad expuso su indignación ante la decisión del magistrado. Precisamente en Twitter, plataforma que Violini utiliza con periodicidad, y en la que se presenta con la siguiente biografía: "Vivo en La Plata desde que nací. Padre de 4 hijos. Juez de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Hincha de Racing".

“No queremos que la justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py.” “Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la justicia.”



¿Quién dijo esto? Víctor Violini, Juez de Casación y titular de la Asociación de Magistrados de La Plata.https://t.co/VQ4bZ4i4f3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 15, 2019

Allí criticó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal y enalteció la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán. Todo en un mismo tuit. Hace menos de un año, Violini retuiteó una publicación de Cristina Kirchner, en la cual la ex presidente compartió una entrevista que justamente tenía como protagonista a Violini.

"El Partido Justicialista lo ayudó a llegar a ser juez cuando no le daba la puntuación. Intuyo que si se mantiene en el cargo es porque tiene información pesada de algún pez gordo. Está muy ideologizado, quiso ser intendente de La Plata... Pero repito: no tener la puntuación y que te lo aprueben igual dice mucho", manifestó a Infobae una abogada penalista ligada firmemente a la seguridad nacional.

Quien alza la voz, es kirchnerista. Quien muestra discordancia con el gobierno provincial, es kirchnerista. ¡Pues perdón por ser tan kirchnerista! uD83DuDE04uD83DuDE04uD83DuDE04 — Víctor Violini (@VictorhViolini) July 19, 2019

Consultado por su ideología política, Violini sostuvo: "Yo soy justicialista, lo he sido toda mi vida. Siempre he bregado y luchado por que tengamos un país justo, con justicia social, que es la base de nuestra lucha. Hoy por hoy lo que no tenemos en el país es eso, ni en la ciudad ni en el país hay justicia social", aseguró en una estrevista durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por estas horas, con su fallo en medio de una pandemia que azota a todo el mundo, Violini resolvió, mientras dure el aislamiento social en Argentina, el arresto domiciliario de los presos por delitos leves y que son grupo de riesgo. Sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, dispuso que cada juez analice si es viable el arresto en su casa.