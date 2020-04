Omar Palermo: "Con los presos por hechos graves hay que ser muy cuidadosos"

El ministro de la Suprema Corte de Mendoza Omar Palermo visitó los estudios de MDZ Radio para participar del programa "¿Con qué derecho?" y brindó su particular visión sobre la actualidad política del país y de la provincia.

Con respecto a la polémica en torno a las excarcelaciones de presos por el riesgo a contraer Covid-19, Palermo lamentó que el debate esté "tan politizado". "Mendoza ha dado muy buenas señales institucionales en este sentido. Se firmó un convenio con todas las partes en el que mostramos la preocupación por la situación que se vive en las cárceles y la necesidad de que las peticiones se resuelvan rápidamente", explicó el ministro de la Corte.

Asimismo, Palermo sostuvo que se está priorizando "la agilidad de los trámites". En cuanto a qué presos pueden acceder al beneficio del arresto domiciliario, el ministro de la Corte explicó que "en los hechos graves hay que ser muy cuidadosos". "Sólo un estado de salud muy grave del preso justifica una domiciliaria cuando está detenido por un delito grave", indicó.

"Lo que se toma en cuenta es que sean delitos leves, el tiempo transcurrido de la condena y el riesgo para la salud de quienes lo solicitan. No se libera a presos acusados de delitos graves", aclaró Palermo.

Y agregó: "No he escuchado que se diga nada de la domiciliaria para los genocidas o los condenados por delitos de lesa humanidad. De 12 pedidos han otorgado 10".

En otro tramo de la entrevista, el ministro de la Corte destacó al ex gobernador de Mendoza Francisco "Paco" Pérez, de quien dijo que fue muy maltratado y que con el tiempo se verá que su gestión "fue mucho más plausible de lo que muchos creen".

Sobre el ex presidente Mauricio Macri, Palermo sostuvo que lo respeta, pero que "no comparte sus políticas" y también se refirió al ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, a quien calificó de "muy hábil" y con buena gestión en muchos temas aunque tampoco "comparte algunas de sus políticas".

Por último, el ministro de la Corte se refirió al actual presidente, Alberto Fernández, de quien destacó que durante esta crisis mostró "todo su potencial y liderazgo".