ANSES: terremoto en el corazón de la gestión

Es la gestión, estúpido. Alejandro Vanoli va a tener pesadillas con esa frase. El escarnio público al que fue sometido por haber recibido el pedido de renuncia como titular de la ANSES no tiene retorno, aunque demoró mucho tras varios papelones políticos que lo tuvieron como protagonista. La ANSES es el organismo oficial con mayor presupuesto y también con mayor carga de responsabilidad. Y la gestión de Alberto Fernández en la crisis topó con sus propias carencias.

La fila de adultos mayores y destinatarios de programas sociales que desbordó a los cajeros automáticos en pleno comienzo de la cuarentena hizo visibles las carencias para administrar con eficiencia y solidaridad la crisis. La ANSES no logró gestionar con pericia ninguna de las medidas de emergencia lanzadas por el Ejecutivo. Alberto Fernández anunciaba, Alejandro Vanoli no gestionaba.

En Mendoza el plan Alimentar tuvo serios problemas. Las dificultades para gestionar y cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia sumaron tensión: en ese caso quedaron afuera muchas personas que sí lo necesitaban y fueron incluidos personas con trabajo estable. Además, la complejidad del sistema de cobro hizo inentendible para muchos el acceso.

Todo ocurrió con una particularidad. La ANSES expone a la población más sensible; los adultos mayores. Pero los empleados de esa repartición no atienden al público. Gran parte de esa extraña estrategia tiene que ver con la coptación del gremio mayoritario de ese organismo, que tiene más influencia que muchos dirigentes políticos. La medida es inentendible: los adultos mayores en la calle; quienes deben asistirlos "guardados" por temor al coronavirus. En el medio, el propio titular del organismo había comenzado a nombrar funcionarios de alto rango que no tenían oficinas para abrir.

La salida de Vanoli deja abierta la puerta. Pero difícilmente resulte con un cambio general en el resto de la conducción de la ANSES. En Mendoza los sectores allegados al gremio y principalmente a La Cámpora son quienes tienen el poder.

La ANSES administra los fondos de la seguridad social de todo el país y es la principal "caja" del Estado. También le generó la primera crisis interna aguda al presidente Alberto Fernández.