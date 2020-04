Putin estira la cuarentena en Rusia hasta mediados de mayo

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hoy que prolonga hasta mediados de mayo las restricciones por la pandemia del coronavirus que rigen en el país, período tras el que se espera un levantamiento gradual, región por región, en caso de que mejore notablemente la situación epidemiológica.



"Hemos logrado ralentizar la propagación de la epidemia. Pero esto no debe tranquilizarnos. La situación sigue siendo complicada", advirtió el mandatario durante una intervención en directo por la televisión, según informó la agencia de noticias EFE.



Con la llegada del brote, Putin declaró a finales de marzo una semana "no laborable" con una serie de medidas restrictivas que buscaban evitar la propagación del virus, especialmente en la capital del país, Moscú, donde registró gran crecimiento, y posteriormente amplió ese periodo al 30 de abril, hasta esta nueva ampliación anunciada hoy.



Rusia tiene más 93.000 contagios confirmados y 867 muertes por coronavirus.



En su intervención, Putin insistió en que los rusos no deben confiarse y deben seguir quedándose en casa durante las fiestas de mayo, las más populares en este país y que incluyen el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo.