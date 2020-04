Presión del turismo local para que se declare la emergencia del sector

Los operadores turísticos de Mendoza presionan al Gobierno provincial para que declare la Emergencia económica en el sector.

Lorena Tomasevich, dueña del Hotel Raíces Aconcagua, explicó que en este pedido están trabajando, en conjunto e "impecablemente", las cámaras y asociaciones de turismo mendocinas

"Las empresas vinculadas al turismo no somos solamente hoteles y agencias, hay agencias de transporte, prestadoras de servicios de excursiones, lavanderías, restoranes y bares. Vamos a tener serios inconvenientes para vender algo, puesto que las personas, una vez que se levante la cuarentena, no van a tener la confianza necesaria para viajar y contratar hotelería y transporte", explicó la empresaria.

"Si no hay servicios para prestar, no hay servicios para cobrar. No vamos a tener facturación, pero sí tenemos obligaciones en cuanto al pago de mano de obra, que es muy alto", advirtió Tomasevich.

"La emergencia económica podría ayudar a que muchas empresas del sector no quiebren y puedan subsistir una vez se inicien los ciclos económicos", agregó la empresaria.

La cuarentena le dio un golpe durísimo al turismo. Por ejemplo, en el rubro de los hoteles, apenas registran alguna actividad aquellos que alojan a las personas que llegan a la provincia, quienes ahora deben cumplir cuarentena obligatoria en estos establecimientos debido a la decisión del gobernador Rodolfo Suarez.

Pero, por otro lado, continúa vigente la restricción nacional para toda actividad turística y para restoranes y bares. Así seguirán hasta el 10 de mayo.