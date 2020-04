Nieri asegura que están saliendo a buscar fondos frescos por la crisis

En el ciclo de MDZ MendozAprende, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, por medio de Instagram Live contestó preguntas de los lectores e hizo un balance del panorama económico en la provincia. Afirmó que están saliendo a buscar financiamiento "fresco" por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

"Hace tres años que no tomábamos deuda porque no podemos vivir tomando prestado todo tiempo. No es lo mismo tomar prestado para hacer una casa o eventualmente para comprarnos un auto. Esa era una regla de oro", comenzó el funcionario.

Y aclaró que desde el gobierno tenían la certeza que iban a tener un año con solvencia y con un nivel de inversión pública más chica. "Dependíamos de cómo funcionara nuestra economía", aclaró.

Sin embargo sucedió algo sumamente imprevisto: la pandemia del coronavirus que paralizó todas las actividades. "Tenemos un mes de abril con casi todas las ramas paralizadas. Eso altera todos nuestros planes, por lo tanto, la consigna de no tomar prestado se puede interrumpir en forma temporaria y en un contexto de emergencia", señaló.

Además, explicó que en este contexto, es difícil acceder a un financiamiento: "Estamos saliendo a buscar fondos frescos".

El sistema COMPRAR asegura las compras del Estado frente al COVID-19



Desde el 1 de marzo se han gestionado compras públicas de alimentos, insumos de higiene y limpieza y medicamentos por más de 54 millones de pesos



Más info: https://t.co/PUG61Gt8hZ#Mendoza #Coronavirus pic.twitter.com/7SYTxHONsH — Ministerio de Hacienda y Finanzas (@Haciendamdz) April 22, 2020

En cuanto al pago de los sueldos de los empleados estatales, afirmó que "no hay dudas de los sueldos de ahora" y manifestó que "no podemos dar certezas con estos niveles de caídas y si no tenemos la asistencia que ya se comprometió a llegar. Estamos hablando de no pagar a término, no de no pagar. Es una crisis profunda que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Para mayo no podemos dar certeza ya que no sabemos cómo continuará la cuarentena después del 10 de mayo".

Por otro lado, un reclamo de los trabajadores de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) que no han cobrado la totalidad de sus sueldos, indicó que "es un caso particular ya cobran un fondo estímulo que no se alcanzó, es decir, no se alcanzó la meta establecida y no se alcanzó el resultado, es algo extraordinario en el contexto de la pandemia".

