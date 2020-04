Rodolfo Suarez: "Sin ayuda del Gobierno Nacional, el futuro es incierto"

Rodolfo Suarez planteó hoy con crudeza el panorama económico y fiscal de la provincia en medio de la cuarentena: "Sin ayuda del Gobierno Nacional vamos a tener problemas muy serios y el futuro es incierto", advirtió el gobernador.

Si bien aclaró que la Provincia ya está recibiendo asistencia nacional, el mandatario reclamó específicamente el segundo desembolso del fondo de emergencia que creó la Casa Rosada para las provincias.

La partida inicial fue de 20.000 millones de pesos en total y Mendoza ya recibió por ese concepto 825 millones. Pero no tiene información sobre el próximo envío. "No tengo la respuesta, hemos elevado esa misma pregunta. Es muy importante ese dinero para las arcas pero también la previsibilidad de cuándo lo vamos a recibir, para planificar los pasos a seguir", precisó Suarez.

Las expresiones del gobernador realzaron lo planteado por el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, la semana pasada, quien había señalado que el Gobierno no puede asegurar el pago de los salarios estatales en mayo debido a la abrupta caída de la recaudación.

No ahorró dramatismo Suarez en este sentido: "Más alla de los esfuerzos que hizo Alfredo Cornejo para ordenar la provincia, esto tira todo por la borda porque no estamos recaudando casi nada".

El gobernador aclaró que está llevando adelante un "proceso de austeridad" y que se aplica "el ingenio" en la gestión, pero aseguró que la falta de recaudación y las demandas del sistema sanitario lo superan.

En este sentido, no descartó en forma concluyente la posibilidad de que Mendoza emita una cuasimoneda. "El Presidente aspira a que no haya cuasimonedas y para que no las haya tiene que ayudar la Nación como lo está haciendo", insistió.

Neuquén, Salta, Córdoba y Santa Fe ya han emitido bonos para los proveedores. Pero Mendoza, por ahora no lo tiene en sus planes: "Estamos resistiendo y aguantando con los pocos recursos que tenemos", señaló el gobernador.

Suarez habló de la difícil situación económica en medio de la conferencia de prensa con preguntas enviadas previamente que realizó para explicar cómo funcionarán los permisos de esparcimiento. La exposición se produjo después de reuniones del mandatario con intendentes y especialistas.

Preparando con médicos infectólogos del comité epidemiológico de la provincia, la reunión con los intendentes donde se definirá los alcances de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/SFhAczP0ne — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) April 27, 2020

Más allá del fuerte reclamo de fondos, aseguró que "no existe ningún contrapunto con el Presidente" respecto de la estrategia para la batalla contra el coronavirus. "Estamos trabajando todos unidos los gobernadores con el Presidente, tenemos que trabajar todos a favor de la gente", recalcó.

Además, anticipó que el 1 de mayo, fecha en que dará su discurso ante una Asamblea Legislativa en forma virtual, hará una convocatoria amplia al diálogo en Mendoza. "Vamos a llamar a todos, sindicatos, empresarios, Iglesia y ciudadanos de a pie, para que todos puedan opinar cómo se sale de esta situación", afirmó.