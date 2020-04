El entretelón de un anuncio que dejó pagando a los gobernadores

Argentina vivió un domingo de confusión luego de los anuncios de Alberto Fernández del sábado, ya que los gobernadores no estaban al tanto del punto más controversial: las salidas de esparcimiento. Rápidamente, los mandatarios provinciales tuvieron que salir a dar aclaraciones y pagaron el costo político de una medida que se había mantenido en secreto.

La reacción fue rápida, pero vino con un ineludible costo político. Áxel Kicillof (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe), más el porteño macrista Horacio Rodríguez Larreta tuvieron que sacar comunicados en el que confirmaban que las restricciones de circulación seguirían sin cambios en sus distritos. Más tarde se sumó Tucumán, mientras que otras provincias, como Mendoza, decidían a último momento cómo se aplicarían estas salidas.

Una nota en diario Clarín señala que el presidente mantuvo afuera de esta decisión a los gobernadores. "Fue una medida que Alberto no conversó en la reunión de teleconferencia con los gobernadores. Y después cuando habló por la tele, la tiró por arriba y no se expidió demasiado. No nos quedó claro", indicaron fuentes cercanas a un gobernador de la oposición.

Acá Alberto te explica cómo es esto de la salida. Es importante que nos organicemos y planifiquemos todo. pic.twitter.com/0SKB7cgiSH — Barba candado (@barba_candado) April 26, 2020

Desde una provincia peronista además plantearon lo que era un punto oscuro del anuncio: "En la charla con gobernadores Alberto no confirmó si iba a permitir salir a los chicos. Pero todos entendieron que esa era su intención. Tampoco confirmó si la fecha de la nueva etapa era hasta el 10 de mayo. Todo quedó a la espera de su presentación".

El domingo a la mañana recién llegaría la confirmación de que las provincias serían las encargadas de "evaluar la dinámica" de estas salidas. Las cuatro provincias principales, donde vive más del 60% de la población del país, ya avisaron que allí se saldría nada o poquísimo.

Una curiosidad es que, según trascendió, ningún gobernador pidió específicamente como prioridad las salidas de esparcimiento. La principal preocupación es, y sigue siendo para muchos de ellos, generar algún tipo de flexibilización que permita despertar la economía.

Luego del sorpresivo anuncio, comenzaron los llamados cruzados entre los gobernadores. Cuando consensuaron el comunicado conjunto avisaron al Gobierno nacional, donde defienden la autonomía de los distritos para decidir.