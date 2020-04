Adaro afirmó que hay que levantar la feria de julio e incluso la de enero

El juez Mario Adaro reconoció que hay que recuperar la normalidad en el Poder Judicial y que llevará tiempo hacerlo. En este sentido, manifestó que "hay que replantearse la feria de julio, el modo de la jornada de atención y la situación de la feria de enero". "Toda situación compleja requiere decisiones complejas", aseguró.

En diálogo con MDZ Radio, el magistrado admitió que en este marco excepcional "la feria no va a poder continuar" y agregó que "hay que ir pensando -y muchos van a salir a quejarse de que es algo constitucional- en la feria de enero". Por otro lado, reconoció que a pesar de las herramientas tecnológicas que se están implementando hay atrasos procesales y que cuando se levanten las inhabilidades y comiencen a correr los plazos para presentar recursos y apelaciones, se generará una gran afluencia de personas al Poder Judicial.

Por ese motivo, esgrimió que es necesario comenzar a plantearse un esquema de trabajo de jornada extendida. "El plan debe ser una jornada extendida de atención, con sistemas de turnos y evitando la carga de personas. Por lo menos hasta septiembre. Hay que pensar en que no se podrá seguir haciendo las cosas como se venían haciendo. Extender el horario", anticipó.

Según Adaro, esta posibilidad ya se está dialogando con los gremios de los trabajadores judiciales y tiene como objetivo "evitar la carga y concentración en cuatro horas de atención". "En todo este tiempo muchos procesos no pudieron continuar y cuando se retomen la concurrencia a Tribunales va a ser alta. Tenemos que trabajar con previsión y de forma inteligente para cuidar la salud de quienes concurren y de los trabajadores", sostuvo Adaro en Sonría, lo estamos filmando.

"Durante los últimos 10 días se han publicado sentencias, pero no están corriendo los plazos para recurrirlas o apelarlas. Cuando se levante la inhabilidad va a ocurrir que van a ir a hacer las presentaciones", explicó.

Si bien el juez defendió el funcionamiento de las herramientas electrónicas que se han implementado en el Poder Judicial de Mendoza, admitió que hay limitaciones fácticas. "El sistema Meed se desarrolló con desarrolladores propios y trata de ser un soporte tecnológico. Como una mesa de entradas para los procesos judiciales que hoy están habilitados por acordada", subrayó.

Sin embargo, los profesionales del derecho aseguran que más allá del sistema Meed, es imposible trabajar de forma online porque, por ejemplo en el fuero de familia, existen limitaciones que impiden acceder a los expedientes. "El problema no es la Meed. El escrito entra y llega al juzgado, pero Familia no tiene expediente digitalizado. Un abogado hace presentación a favor de un ciudadano. Entró a la Meed y el juez recibió escrito. Es decir la Meed funcionó, pero el juez no pudo ir físicamente al tribunal y conocer el expediente", reconoció.

Por todas esas situaciones se espera que cuando se levanten las inhabilidades y la Justicia vuelva a funcionar, habrá que estar preparados para atender de manera que no se produzcan grandes aglomeraciones.