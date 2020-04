Cafiero: "Las provincias tienen que tener un tratamiento diferenciado"

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, pidió hoy "entender" que el aislamiento social dispuesto por el coronavirus tiene que tratarse de manera "diferenciada" en los distritos, al advertir que "las grandes ciudades deben desarrollar sus protocolos de manera diferente" a las jurisdicciones de menores habitantes.



"Tenemos que entender que debemos tener un tratamiento diferenciado para la ciudad de Buenos Aires que para Catamarca", expresó Cafiero después de que se oficializara la prórroga de la cuarentena hasta el 10 de mayo, con excepciones de salidas recreativas bajo criterio de las provincias.



Si bien el ministro coordinador planteó que, ante la pandemia, "el Gobierno fija pautas nacionales", también abogó por "empezar a cobrar normalidad" en los distritos y "reanudar actividades económicas y de esparcimiento".



En declaraciones a radio La Red, Cafiero sostuvo que "en esta etapa hay que que tener un tratamiento distinto" a partir de que se logró el objetivo de que "no haya circulación viral en todo el país" porque el virus "sólo se deposita en los grandes centros urbanos".



"No podemos tener las mismas reglas y normas para la Ciudad de Buenos Aires que para Neuquén y Tierra del Fuego", insistió.



Respecto de la decisión de la Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe de no permitir salidas recreativas, Cafiero indicó que esas jurisdicciones "tienen que desarrollar y evaluar sus propios protocolos" de cuidado y prevención.



Como ejemplo, citó que "la ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que está encapsulada y es muy chica", mientras la provincia de Buenos Aires "tiene un caso muy distinto" porque "tiene más de 52 distritos donde no presentaron ningún caso".



"¿Qué sentido tiene que un distrito que no ha tenido casos no reanude actividades y tenga las mismas normas que uno que tiene 2 millones de habitantes y complicaciones?", se preguntó.