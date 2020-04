Yacopini: "Se vienen meses muy complejos y tenemos que prepararnos para salir lo más ilesos posible"

Por Paola Arcaná

La industria automotriz es una de las más afectadas por la crisis. Por eso MendozAprende, ciclo de entrevistas en vivo realizadas a través del Instagram de MDZ y organizado junto a Capacita Mendoza, eligió a Adrián Yacopini, uno de los referentes del rubro más destacados de nuestra provincia, para abordar el tema.

El empresario afirmó que hoy el punto de enfoque debe estar puesto en más en cómo hacemos para sostenernos y atravesar esta crisis para lograr llegar a la meta de superarla, antes que estar enfocados en cuándo se termina. Desde lo personal, Adrián a sabido desarrollar una gran fortaleza interna enorme y una capacidad de resiliencia enorme, por lo que fue muy enriquecedor compartir su mirada y reflexiones acerca de este proceso tan turbulento por el que hoy estamos atravesados y nos toca transitar.

-Chino ¿Cómo fue para vos en lo personal el impacto de esta crisis?¿ Cómo estás llevando la cuarentena?

-Es complicado, pero hoy necesitamos más que nunca optimismo, tenemos que darle para adelante porque falta menos que antes. La solución hoy es guardarnos en casa y ser responsables, hace falta que salga la vacuna y se puedan realizar los testeos masivos. Es nuestra manera de ayudar a quienes están trabajando en salud que les ha tocado una tarea tan importante y colaborar con esta excelente decisión de priorizar la salud del Presidente y de nuestro querido Gobernador, quienes destaco se han manejado con mucha cautela. A veces a los argentinos no gusta no hacer caso y en estos momentos tan complejos debemos hacerlo más que nunca; porque más allá de los desafíos propios de cada industria o sector productivo, hoy lo que está en juego es la vida y creo que hay que darle mucho valor a esa palabra.

-Realmente es una situación extrema y tanto tiempo de cuarentena nos lleva a querer aflojar y es cuando más cuidado y compromiso tenemos que poner. Y en la industria automotriz ¿cuáles son los puntos más fuertes en que impactó la crisis?

-De un día para otro se cerraron las concesionarias y eso fue fuerte; pero a la vez nos empezó a mostrar lo que se viene, la venta virtual, que es algo en que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con un call center activo las 24 hs. Nosotros priorizamos mucho generar confianza con nuestro cliente, la realidad es que el consumidor de hoy sabe mucho de las especificaciones técnicas del producto no busca de vos información sino empatía. Hoy lo último que podemos tocar es el precio, sin embargo en este punto sinceramente tenemos que ser solidariamente responsables con lo que hagamos al respecto. Miremos antes de ayer el tema del petróleo y hoy suba del dólar a $120. Se vienen meses muy complejos y tenemos que prepararnos para salir lo más ilesos posible. Hoy claramente es un momento de reinvención fundamentalmente de la forma en que presentas los productos.

-En tu empresa venían aplicando ya innovaciones en la forma de comercialización y en el modelo de negocios que desarrollan, que hoy en este contexto ves que son algunas fortalezas con las que cuentan.

-Si, venimos trabajando muy bien y muy fuerte con mi equipo, somos un equipo sólido con muchísimo diálogo, que creo que esa es la palabra que ha resurgido de esta pandemia. Trabajamos fuertemente en la post venta y estamos muy atentos de la tecnológica y de los avances que son permanentes. Hoy mantenemos nuestro servicio de post venta, con Mercedes Benz lo hacemos a ambulancias y camiones de transporte de combustible y alimentos, pero también al resto de nuestros clientes les ofrecemos un servicio puerta a puerta por ejemplo en service de baterías que se consumen por la falta de uso de los autos. La clave para nosotros es estar muy atentos a nuestros clientes que son quienes le dan vida a Territorio Yacopini.

-Veo que es una empresa muy focalizada en lo humano, que te comento ha sido una visión compartida de varios invitados sobre la necesidad de generar empresas más humanos y conscientes de sus relaciones sociales; que es lo que las hace más resiliente.

-Esta impronta ya venía dada por mi padre que nos las trasladó a nosotros, se trata de usar el sentido común, ser humanos, sencillos y humildes; sobre todo tomar y darle continuidad a ese conocimiento que se genera con el tiempo, el diálogo permanente con nuestros gerentes y colaboradores se traduce luego en un diálogo transparente con nuestros clientes. Nosotros no pensamos en la venta de un auto por cuatro años, sino en un cliente para toda la vida, lo fidelizamos, la confianza está por encima de todo. Para nosotros es una tradición de familia, no se trata de un negocio que vamos a hacer un tiempo y luego nos dedicaremos a otra cosa, sino que venimos de este rubro y pretendemos seguirnos sosteniendo, como nos enseñó mi padre haciendo las cosas bien de una vez y no haciéndolas mal muchas veces.

-Mirando el resto de la cadena productiva que se vincula con la comercialización de los autos, ¿Qué cosas esta crisis hay puesto en evidencia que debe cambiar?

-Con la competencia hoy tenemos muchos más diálogo porque estamos tratando de salir lo más unidos posibles. Es fundamental la apertura de los registros del automotor, que encarecen y complejizan el patentamiento impactando obviamente en la comercialización. Los gastos administrativos que no son adherentes al auto deben bajar, son muy altos y no existe en otros países ese costo adicional para que vos tengas tu cero km. Si bien este tema es difícil no pierdo la esperanza que se bajen esos costos y sea más práctico y fácil el patentamiento. Por otro lado son altos los impuestos que gravan los autos en si. Por ejemplo el tema del auto eléctrico tiene que estar subsidiado por el estado argentino y todavía lo estamos esperando. Obvio que hoy la prioridad de es salir de esta pandemia, pero es algo que vamos a plantear más adelante, porque realmente hoy contamos con energías alternativas y seguimos teniendo impuestos sobre el vehículo y eso no corresponde.

-¿Qué va a pasar con los planes de ahorro, dadas las grandes dificultades que hoy pueden tener los consumidores?

-Es una incertidumbre .En el gobierno anterior las tasas subieron enormemente porque se ajustaban con índice de inflación. Hoy subió el dólar abruptamente y tenemos las tasas más baja que el año pasado, solo en argentina nos sucede esto de pasar de un extremo a otro; por otro lado es entendible que el ahorrista hoy no puede pagar su cuota, así que es complejo pero debe buscarse una solución.

-Por un lado impacta la suba del dólar, por otro lado tenemos la baja del petróleo, ¿Cómo se ajustan estas variables? ¿Hoy están operando con el dólar oficial?

-Se tiene que ajustar, es como un commodities que lo ajustan las mismas fábricas; pero hasta que no se levante la cuarentena no sabemos cuánto van a fabricar para mercado interno cuánto para exportación, a qué dólar se van a empezar a operar, lo que va a impactar en el precio, que ojalá sea más beneficioso para el consumidor, eso es lo que quisiera desde mi lugar de vendedor de autos, espero que se incentive la venta. Cuanto mas rápido se reactive y empiecen a trabajar las fábricas, gradualmente se va a ir recuperando, va a costar tiempo obviamente. Pero principalmente creo hoy tenemos que enfocarnos salir airosos desde el punto de vista de la salud, que podamos superar esto para estar bien nosotros y luego si vamos a poder ver cómo salir lo más rápido de la crisis económica.

Actualmente ¿Cómo se está prestado el service para los autos?

-La semana pasada habilitamos tres turnos de nuestros operarios con las diferentes marcas que trabajamos. Con Mercedes Benz ya veníamos con anterioridad trabajando con ambulancias y transporte de mediana y larga distancia, en Chevrolet, Volkswagen y Nissan estamos trabajando todo los días solucionando muchos problemas a nuestros clientes, y esto sí ha sido una ayuda bastante importante por parte del gobierno tanto nacional como de nuestra provincia.

-Las medidas que el gobierno viene tomando de ayuda al sector productivo, ¿Cómo las ves son adecuadas, esperás más?

-En esto para mi hay una sola visión posible, cuando vos cerras una empresa es necesario que te ayuden mucho más de lo normal, aunque entiendo que debe ser muy difícil resolver esto para el gobierno. Uno puede tener una reserva por ser conservador o haber hecho bien los deberes y desde ahí estamos poniendo mucho esfuerzo para surfear la ola y salir lo mejor parados posible, continuar pagando los sueldo de nuestros empleados y colaboradores. Es una situación difícil que todos estamos pasando muy mal desde lo económico pero hay que intentar sostener el optimismo porque ya creo que pasamos lo peor, queda menos y vamos a lograr estar mejor.

-Decías que para atravesar esta crisis el punto de enfoque tiene que estar más puesto en el cómo que en cuándo esto termina. ¿Cómo hacemos con esto?

Creo que ante una gran tragedia lo que uno tiene que priorizar es el bienestar de uno y su entorno, estar unidos en familia; y luego planificar cómo vas a salir de a poco, no lo vas a poder hacer de un día para otro, no podés cortar el tiempo ni adelantarte, eso es imposible. Cuando te toca pasar por un momento difícil uno quiere que todo pase rápido. Pero no tenemos que dejar que la situación nos supere, no hay que angustiarse, ayuda mucho rezar, amigarte con la situación porque hay luz al final del túnel, la vacuna va a llegar, entones no hay que desesperarse ni dejarse avasallar por la ansiedad, al contrario hay que planificar bien, primero sostenerte en tu familia, protegerte vos y tu hogar y luego planificar hacia fuera, a tu ámbito laboral.

-Yendo a un ámbito personal, vos te entrenas para el Dakar, y me imaginaba esta crisis como cuando tenés que atravesar el desierto ¿Cómo haces para prepárate para esa gran incertidumbre, para transitar ese miedo?

-Todos tenemos miedo hoy y hay que tratar de atravesarlo lo mejor posible, tenemos que saber que todo lo que estamos haciendo ahora en cuarentena lo vas a poder aplicar cuando se levante. Tenés que cuidar tu salud y planificar sabiendo que todo lo que escribiste en un papel , lo que hablaste con tu esposa, tu hermano, tu amigo es lo importante. Todo le tenemos miedo a lo extremos; pero de esto sale algo bueno hay. Mientras no podemos hacer tenemos que entrenar nuestra cabeza para que esté lo más limpia posible para cuando nos toque salir al ataque. Creo que como sociedad hoy hicimos bien en apostar primero por la salud y luego por la economía.

Así es ante la incertidumbre no hay receta, es día a día y coincido en que hay que ir a lo prioritario, a la familia que nos brinda esa contención, esa fortaleza que nos va a permitir atravesar esto y después veremos en donde nos deja. Hoy la crisis para muchas personas puede estar implicando una gran pérdida, de un sueño, un negocio de toda la vida, es una situación que sacude ¿De dónde se saca esa fuerza que vos sacaste para seguir adelante?

Esa fuerza se saca cuando estás entre tus seres más queridos, los que están mas cerca; ellos te dan la fuerza para seguir. Tu familia y amigos, la fe, la esperanza, el tiempo es la palabra clave, que no borra sino que te ayuda a recordar esta pandemia como lo que fue, algo fuerte pero que va a pasar. De las tragedias fatales salís con fe y la unión con tus seres queridos.

-¿Para vos el mundo hoy se paró o se está reconfigurando?

-Todos los países se están reconfigurando, saliendo como pueden, nadie puede creer que Francia esté como está, Italia, España, EEUU. Creo que en este mundo que se está reconfigurando vamos a estar mucho más humanizados, vamos a tener más códigos, vamos a abrir más nuestros sentimientos y sentir más cosas, lo que antes prevalecía que era puro consumo ahora va a pasar a un segundo plano, nuestra cabeza se va a limpiar y así seremos mejores seres humanos.

-Pregunta un seguidor si han pensado construir una propuesta impositiva para el sector ya que los impuestos son muy responsables de las caídas de la venta.

-Esta todo en el escritorio y se están analizando En este contexto toda ayuda es necesaria, tengo expectativa que la próxima semana se comience a reabrir gradualmente el rubro; es un buen momento porque al subir el dólar podemos tener algunas oportunidades de ventas, lo que sería importante para nuestros vendedores que lo necesitan, porque durante este mes largo estamos muy parados.

-El consumidor luego de este proceso de cambio personal. ¿Qué le va a demandar a la industria?

-Atención de mejor calidad, el cliente hoy no necesita información puede perfectamente comprar de manera online porque conoce las especificaciones técnicas, vos necesitas más empatía, recomendar un producto no por el objeto en sí, sino en función de lo que va a ser mejor para ese cliente, y también brindar un mejor seguimiento y cuidado con posterioridad.

Desde hace 14 años en Territorio Yacopini venimos notando un diferencial importante que sea da por que queremos mucho a nuestros clientes, y a la vista está por nuestro volumen y esto también ha sido reconocido por nuestras terminales a quienes representamos.

-Desde el punto de vista creativo de la industria hablaste recién de innovaciones con el uso de otras fuentes más amigables con el medio ambiente como la energía eléctrica. ¿Crees que la caída del petróleo puede favorecer que se introduzcan en el mercado?

-Las energía alternativas como gas, energía, los autos híbridos es lo que se viene, ahora el problema como referí antes es que deben modificarse los aranceles de importación y exportación sino el precio en dólares es muy caro y netamente son todos impuestos lo que le añaden un gran costo al vehículo, espero que lo bajen aunque hoy la prioridad está en el esfuerzo para salir y empezar a vender autos.

-¿Cual es tu mejor vendedor?, pregunta un seguidor.

Son todos muy buenos vendedores y amigos, estoy muy contento con el grupo que tengo, le ponemos muchas horas al trabajo, y creo que ese resultado final de ventas y trayectoria que son 14 años y mucho más lo que lleva mi padre.

-Como cabeza de tu emprendimiento ¿cuál es el desafío más grande para un líder?

-Lo difícil en estos emprendimientos es mantenerse, el punto no ganar siempre muchas veces esos son golpes de suerte o porque tenés un don, pero lo más importante es saber mantenerse en el tiempo y ahí llegas a un resultado bastante bueno. Y esto creo que se aplica para todos los aspectos de la vida, en los negocios y en la familia, los extremos siempre son malos por eso hay que tratar de ir por el medio pero muy firme.

-Me comentaste que es muy importante aprender a administrar la energía de uno en este tiempo, como cuando uno se entrena para correr una carrera.

-Si salís muy rápido cuando te entrenas para una maratón lo más seguro es que no llegues a la meta muy bien, por eso tenés que saber administrar. Si hacemos un paralelismo si la pandemia va a durar hasta septiembre o agosto, entonces mes a mes hay que administrar nuestros recursos para que estemos parados lo mejor posible y lleguemos enteros al final. Ojalá que dure todo menos pero no nos tenemos que desesperar para llegar porque así lo más seguro es que no lleguemos bien ni que te guste la carrera. Es necesario mucha paciencia y diálogo que debe ser impecable con todos, amigos, familia y con aquellos de quienes dependemos, eso es fundamental.

-¿En la industria para cuando se especula una reactivación?

-Venimos de una crisis desde hace dos años con un mercado que viene en baja. Creo que el año que viene podemos estar pensando en una industria que va a empezar a crecer, por el momento lamentablemente no veo rápida la reactivación; todas las concesionarias deben tener autos en stock pero se ha parado la producción y va a costar que las ruedas vuelvan a girar y llegar a los volúmenes del 2017 /2016.

-Los seguidores quieren conocer sobre tu experiencia en el Dakar

-Ingresé al mundo del rally con nuestro amigo Orly y antes cuando era chico también corría en Jeeps con mis hermanos. Ha sido una experiencia lindísima que me ha dado la posibilidad de conocer buenas personas, lugares hermosos y experiencias divinas que no me voy a olvidar nunca en mi vida. También debo decir que es muy sacrificado. En los últimos cuatro Dakar , yo fui como copiloto y ayudaba a Federico Villada que es un piloto de punta con mucha experiencia y realmente si bien lo disfruté mucho también lo sufrí mucho porque desde ahí se ve la carrera distinta, se vive una presión muy difícil en lo personal y también porque no querés defraudar a tus amigos y familia; pero es una experiencia maravillosa esa carrera.

El mundo que viene Chino, ¿Cómo te lo imaginas?

-Lo primero que me imagino es volver a hacer lo que me encanta: viajar, un asado con mis amigos, andar en bicicleta. Creo que vamos a valorar mucho más darnos un abrazo y saludarnos afectuosamente, pero no como siempre, va a ser muy distinto algo va a cambiar porque no nos va a dar vergüenza decirnos que nos queremos.

-Un seguidor quiere saber cómo te entrenas para correr el Dakar

-Me cuesta porque el entrenamiento es importante y se hace difícil con el trabajo, si tengo una disciplina bastante exigente y trato de llegar a la largada lo mejor posible, lo fundamental es tener conducta y constancia, que se refleja también en cómo me manejo con mi empresa, estoy convencido que la constancia siempre te da buenos resultados.

-Qué importante esto de la constancia, parece tan simple, sin embargo muchas veces por el apuro de ver resultados “ya” nos desviamos, dejamos de ser constantes y nos boicoteamos.

-Siempre digo que acá el que se cansa pierde y no llega al destino. Por eso hay que levantarse todos los días y apoyarse con tu esposa, con tus hijos y amigos; sabemos que habrán días buenos o muy buenos, otros malos o muy malos, días que no vas a querer hablar con nadie, días que negás todo eso que estamos viviendo, te enojas buscas culpables y después lo terminaremos aceptado como algo que en algún momento va a terminar y mientras te sostienes pensando el final feliz: que llegue en cuanto antes la vacuna y estamos bien todos nosotros.

-Chino si miras alrededor en lo que te pasó a nivel personal, con tu familia, con tus amigos, ¿Qué ves de bueno que ya nos está dejando esta pandemia?

-Me parece muy bueno que estamos siendo más sinceros nosotros mismos con los demás y esto antes no existía porque dependíamos mucho del qué dirán o de lo que tenés o dejas de tener; y hoy sale a la luz lo importante que son los sentimientos, las personas se extrañan y se llaman, que antes por la vorágine del mundo no pasaba. Veo que hay menos contaminación, que esta el planeta lo estamos ayudando y se está mas lindo, creo que nos estamos volviendo más amigables con la vida.

-¿Qué es lo que más extrañas?

-Viajar con mi esposa, estar en mi lugar preferido y andar en bicicleta con mis amigos. Quiero decirles que los quiero mucho, que vamos a salir ilesos de ésta, que tenemos que tener mucha fe y mucho diálogo, esa es la palabra para esta crisis.