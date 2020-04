El SUTE a Nieri: "Si no hay salario, no hay clases"

La aparición pública del ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, para dar un panorama de cómo la economía provincial acusó recibo de la pandemia del coronavirus, lógicamente provocó un fuerte impacto en el sector de la administración pública.

Tras dar una serie de números y calcular que la provincia espera recaudar unos $9.000 millones menos, Nieri dijo la frase que nadie hubiera querido escuchar: "No podemos dar certeza del pago de los sueldos".

Uno de los que se hizo eco de esas palabras y se pintó para la guerra fue el SUTE. El gremio docente contraatacó y le envió el mensaje al gobierno: "Si el gobierno no tiene certezas de poder pagar los salarios el mes que viene, que tenga la certeza de que hasta acá llegamos: sin salario, no hay trabajo".

Sebastián Henríquez, titular del sindicato, tomó la voz cantante: "Acerca de la conferencia de Nieri, donde livianamente plantea la posibilidad de que no paguen los salarios en tiempo y forma el mes que viene, nosotros queremos transmitirle una certeza: si no hay salarios, no va a haber clases. Y digo no vamos a dar clases, porque las venimos dando de manera no presencial, pero con una sobrecarga de trabajo que es prácticamente el doble de las que llevábamos antes. Prácticamente 24 horas del día disponibles, con una presión enorme y un salario congelado, que ya era de pobreza antes de esto, y con miles de compañeras desocupadas. En este contexto es en el que sale Nieri a decir con liviandad que no se podrán pagar los sueldos".

Y remarcó que "no aceptamos que el ajuste permanente sobre nosotros sea la única opción, mientras se vacila en cobrar impuestos a las riquezas concentradas y se sigue pagando la deuda externa".

Ante los dichos del ministro Nieri, el SUTE activó un plan de lucha que consistirá en reuniones de delegados/as por departamento, asambleas en las escuelas y la convocatoria a los gremios estatales para unificarse.

También proponen establecer un plan "que frene la sobreexplotación (sobrecarga de tareas), permita que nuestros/as compañeros/as desocupados accedan a suplencias y proteja nuestro salario".

Finalmente, previendo que una situación similar a la de Mendoza se replique en otras provincias, el SUTE instó a que la CTERA los organice a nivel nacional para una respuesta más orgánica y homogénea.